(EMRAT) “Dorën në qafë, syrin pak ma ka gërric”/ Arrestohet Kreu i Federatës së Futbollit, dhunoi fizikisht zyrtarin e FFK-së

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, është arrestuar mbrëmjen e djeshme nga policia. Mediat në Kosovë raportojnë se shkak i arrestimit të tij ishte dhunimi që ka kryer ndaj zyrtarit të FFK-së, Artan Govori.

Vetë Agim Ademi e mohoi sulmin fizik, duke thënë se ishte vetëm një debat dhe në të njëjtën linjë ishte edhe qëndrimi i FFK-së e cila theksoi se pati vetëm debat mes Ademit dhe Govorit, duke e mohuar një sulm fizik.

Por vetë Atan Govori pretendon se nuk ishte vetëm një debat, por një sulm që është dashur të denoncohet në polici.

“Nuk ka qenë sulm i madh. Rrahje nuk ka pasur. Nuk jam tip arrogant që mundem me u rrah me dikë. Me tregu drejtën nuk kanë qenë sulm i madh. Ka qenë një sulm i vogël, por prapë është sulm që është dashur me e denoncuar në polici. Ishte sulm fizik. Dorën në qafë, syrin pak ma ka gërric. Ka dashtë me ma kapë faqen në atë mënyrën shumë të egër”, deklaroi ai.