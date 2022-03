Historia e dashurisë mes Ben Affleck dhe Jennifer Lopez/ Nga planet për martesë, ndarja dhe deri tek rikthimi pas 19 vitesh

Kur disa histori dashurie marrin fund, ato mund të na thyejnë zemrat sikur të ishim pjesë e çiftit. Kjo është pikërisht ajo që ndodhi kur Jennifer Lopez dhe Ben Affleck, i njohur gjerësisht si ‘Bennifer’, u ndanë pak para dasmës së tyre.





Romanca e shkurtër e çiftit, e cila zgjati nga viti 2002 deri në vitin 2003, ishte e pakrahasueshme, asnjë çift i famshëm nuk ngjalli aq emocion sa ata. J. Lo dikur e quajti Benin “thyerjen e saj të parë të zemrës “, dhe duke marrë parasysh historinë e tyre të gjatë, nuk është çudi që ata u rikthyen bashkë pas gjithë këtyre viteve.

Karriera e tyre i afroi më shumë.

Ata janë të dy njerëz të suksesshëm në jetën e tyre, me karriera të gjera pas tyre. Jennifer është një artiste me shumë talente. Ajo është një kërcimtare, këngëtare dhe aktore. Që kur ishte e re, ajo ëndërronte të bëhej një personazh i famshëm. Të gjithë e njohim për hitet e saj më të mëdha, si ‘Let’s Get Loud’ dhe ‘On The Floor’, por aktorja latine ka luajtur edhe në disa filma të njohur, si ‘Selena’ dhe ‘Blood and Wine’.

Ben Affleck ka qenë në qendër të vëmendjes së publikut që kur ishte fëmijë, duke filluar me një reklamë. Aktori amerikan njihet më së shumti për rolet e tij në filma të suksesshëm, duke përfshirë ‘Argo’, ‘Gone Baby Gone’ dhe fitues i çmimit të Akademisë. Good Will Hunting , të cilin ai e drejtoi bashkë me mikun e tij të ngushtë Matt Damon.

Jennifer Lopez dhe Ben Affleck u takuan në xhirimet e filmit “Gigli” në dhjetor 2001, dhe pavarësisht dështimit të filmit, dashuria e tyre lulëzoi shpejt. Jennifer ishte ende e martuar me burrin e saj të dytë në atë kohë, kërcimtarin Cris Judd , por ajo u divorcua nga ai menjëherë pas takimit me Ben Affleck.

Kjo u deklarua më vonë gjatë një interviste se “në fillim për shkak se ajo ishte e martuar, nuk mendohej për një lidhje romantike”, por më pas ata “u bënë miq vërtet të mirë në një mënyrë që ishte shumë komode”. Atë verë, ajo dhe Affleck e bënë publike romancën e tyre.

Madje ata ishin së bashku në një videoklip.

Videoklipi muzikor për ‘Jenny From the Block’ , i cili u publikua në nëntor 2002, përfshin Lopez dhe Affleck. Videoja e këngës u frymëzua nga përvoja reale e çiftit për t’u ndjekur nga publiku dhe ndjekur nga fotografët. Ajo tregonte çiftin duke pushuar në një varkë ndërsa mbanin në krah një gazetë plot me thashetheme rreth tyre. Në videoklipin tashmë ikonik, Bennifer pati një takim pasionant.

Çifti u fejua në të njëjtin vit por lidhja e tyre nuk zgjati shumë.

Po atë vit, Ben i propozoi Jennifer Lopez-it me një unazë diamanti 6 karatësh. Me fillimin e planifikimit për ditën e madhe, paparacët ishin në të gjithë çiftin e lumtur, pasi një unazë kaq mahnitëse do të rezultonte në një martesë luksoze.

Gjatë një interviste , këngëtarja e ‘On the Floor’ deklaroi se propozimi i Affleck ishte “tradicional, por edhe në një mënyrë shumë spektakolare siç do ta bënte sigurisht Beni… ishte shumë, shumë i bukur”.

Pas disa muajsh fejesë, çifti bëri një deklaratë të shkurtër disa ditë para dasmës duke njoftuar se do ta anulonin dasmën për shkak të vëmendjes së shtuar mediatike. Megjithatë, ata konfirmuan ndarjen e tyre në janar 2004, gjë që nuk ishte krejtësisht befasuese për fansat, të cilët vunë re se Lopez nuk mbante më unazën e saj të fejesës.

Pas përfundimit të lidhjes së tyre ata vazhduan të ecnin në rrugët e tyre.

Me kalimin e viteve, Lopez është përfshirë në lidhje romantike me personazhe të tjerë të famshëm. Në vitin 2004, ajo u martua me Marc Anthony , një këngëtar me të cilin ka binjakë, por çifti u divorcua në vitin 2011. “Ky ishte një vendim shumë i vështirë,” deklaruan ata më vonë. “Është një kohë e dhimbshme për të gjithë të përfshirët dhe ne vlerësojmë respektimin e privatësisë sonë në këtë kohë.”

Në vitin 2017, këngëtarja filloi të takohej me stilistin profesionist Alex Rodriguez, një mik prej kohësh. Ata u fejuan në vitin 2019 pas shumë vitesh thashetheme për martesën e tyre. Fatkeqësisht, dyshja thuhet se deklaruan ndarjen e tyre në mars 2021 – “Ne e kemi kuptuar se jemi më mirë si miq dhe mezi presim të mbetemi të tillë,” thanë ata .

Ndërkohë, Ben Affleck u martua me Jennifer Garner në qershor 2005, dhe çifti pati 3 fëmijë së bashku gjatë viteve. Megjithatë, pas një dekade martesë, dyshja njoftuan divorcin e tyre në vitin 2015. “Pas shumë mendimeve dhe konsideratave të kujdesshme, ne morëm vendimin e vështirë për t’u divorcuar”, tha çifti në një deklaratë për PEOPLE . “Ne shkojmë përpara me dashuri dhe miqësi për njëri-tjetrin dhe me një përkushtim për të bashkë-prindëruar fëmijët tanë.”

Affleck ka pranuar në disa intervista se ndihej i mbërthyer në atë martesë, “Unë isha sikur nuk mund të largohesha për shkak të fëmijëve të mi, por nuk jam i lumtur, çfarë të bëj?” Ky ankth e shtyu atë të zhvillonte zakone të pashëndetshme. Aktori më pas u takua me aktoren Ana de Armasnë vitin 2020, por lidhja e tyre zgjati më pak se një vit.

Duket sikur ndjenjat e tyre për njëri-tjetrin nuk u shuan kurrë.

Të dy të famshmit kanë bërë herë pas here deklarata publike për lidhjen e tyre të mëparshme ndër vite. Gjatë një interviste , këngëtarja ka treguar: “Mendoj kohë ndryshe, kushedi çfarë mund të kishte ndodhur, por aty kishte një dashuri të vërtetë”. Më pas ajo deklaroi se kishte vuajtur nga ndarja e tyre dhe nga vëmendja e medias rreth tyre.

Megjithatë, të dy kanë deklaruar se kanë qëndruar në kontakt gjatë viteve, dhe në disa raste, Ben Affleck lavdëroi ish të dashurën e tij dhe mbrojti J.Lo-n kur u kritikua. Aktori pohoi: “Ajo ka talent të madh por gjithashtu ka punuar shumë për suksesin e saj, dhe unë jam aq i lumtur për të sa më në fund duket se ajo po merr meritat që meriton”.

Shumë thashetheme qarkulluan në prill 2021 se Affleck dhe Lopez po kalonin kohë së bashku në shtëpinë e saj në Los Anxhelos, por të dy e mohuan atë, duke pretenduar se ishin thjesht miq; megjithatë fotografët i panë ata në një makinë së bashku në Montana , më vonë në Miami dhe duke ecur në rrugë në Kaliforni . Dyshja e bënë publike pajtimin e tyre kur u panë duke u puthur në rrugë, më pas Jennifer Lopez konfirmoi rindezjen disa muaj më vonë duke postuar në Tëitter dhe Instagram një foto të tyre duke u puthur në ditëlindjen e saj të 52-të.

Dhe më në fund, Bennifer u kthye.

Dashuria e tyre është ende e forte dhe fotografët shpesh i kapin duke u puthur dhe duke qeshur. Pas njoftimit zyrtar, dyshja bënë paraqitjen e tyre të parë në tapetin e kuq në Festivalin e Filmit në Venecia, gjë që emocionoi fansat e çiftit.

Gjatë një interviste në ‘The Ellen DeGeneres Shoë’ , Lopez e pranoi lidhjen e tyre, duke thënë se askush nuk ishte më i habitur se ata dhe ata kurrë nuk mund ta kishin parashikuar një gjë të tillë. “Ne jemi më të rritur tani, jemi më të zgjuar, kemi më shumë përvojë, jemi në vende të ndryshme në jetën tonë, kemi fëmijë tani dhe duhet të jemi shumë të ndërgjegjshëm për këto gjëra”- shpjegoi Lopez.