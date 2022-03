Ja ndërhyrja që do bëjë qeveria/ Rama jep lajmin e mirë: Do të ndalojmë rritjen e çmimeve për ushqimet!

Pas naftës, qeveria do të ndërhyje edhe për të mos lejuar rritjen e çmimeve ne ushqime në mënyrë abuzive.

Gjatë një takimi me përfaqësues të furnizuesve të ushqimeve bazë, kreu i qeverisë thotë se qeveria do të ndërhyjë menjëherë për transparencën e çmimeve të ushqimeve bazë dhe ngrirjen e marzheve të fitimit.

“Me përfaqësues të furnizuesve të ushqimeve bazë me shumicë dhe shitjes me pakicë për adresimin e pasojave të luftës mbi çmimet në tregun shqiptar. Qeveria do të ndërhyjë menjëherë për transparencën e çmimeve të ushqimeve bazë dhe ngrirjen e marzheve të fitimit”, shkruan Rama.