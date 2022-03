Në banesë iu gjetën vepra arti me vlerë 8 mln euro, kush është Artan Koçiu, 61-vjeçari i arrestuar në 2013-n për fshehje të thesareve kulturore

Një 61-vjeçar nga Tirana, i cili hiqej si zdrukthëtar, ka rënë në prangat e policisë së kryeqytetit, pasi iu gjetën në shtëpi rreth 4 mijë objekte të dyshuara si të vjedhura.





Objektet që dyshohet se janë vepra arti, objekte etnografike, të artit pamor, libra dhe skrivane u gjetën në shtëpinë e Artan Koçiut, i cili e kishte kthyer banesën e tij në një thesar të vërtetë arti.

Dyshohet se veprat e vjedhura i përkasin kishave ortodokse në Shqipëri dhe vendet fqinje. Operacioni është kryer nga Policia e Tiranës dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës po bëhet identifikimi i veprave dhe seleksionimi i tyre.

Veprat e artit janë të karakterit fetar dhe kapnin vlerën 8 milionë euro, ndërsa dyshohet se ato janë të vjedhura në kisha në Shqipëri, Greqi dhe Maqedoni.

Në dëshminë e tij pas ndalimit dhe shoqërimit, në komisariat, Koçiu përpara OPGJ-ve ka deklaruar se është restaurues i veprave të artit. Më tej ai ka shtuar se veprat e artit nuk i ka vjedhur por është koleksionues i tyre dhe i ka blerë ato.

Zbulimi i 4000 veprave të artit ka vënë në lëvizje edhe Ministrinë e Kulturës, e cila tha se do bëjë inventarizimin e veprave dhe kategorizimin e secilës prej tyre nëse janë pjesë e trashëgimisë kulturore.

Njoftimi i Policisë së Tiranës për aksionin:



Në videon e publikuara nga policia duken veprat e vjedhura nga i autori Artan Koçiu. Ikona, piktura shumë vjeçare të vjedhura nga kultet fetare në Shqipëri, Greqi dhe Maqedoni janë vjedhur dhe shiten nga Koçiu.

Pasi policia bërë arrestimin e tij, rezultoi se Koçiu nuk ishte një njeri i panjohur për policinë pasi ai ishte arrestuar në vitin 2013 për të njëjtën vepër penale.

“Finalizohet me sukses operacioni policor i koduar “Cultural Heritage”. Operacioni policor i zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Trafiqeve te Paligjshme në DVP Tiranë. Sekuestrohen rreth 4.000 sende të dyshuara si pasuri kulturore të luajtshme. Vihet në pranga poseduesi i tyre. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve, në vijim të punës për goditjen e paligjshmërisë, pas një pune të mirëfilltë hetimore disajavore, organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Cultural Heritage”, në kuadër të të cilit u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit: A. K., 61 vjeç, banues në rrugën “Ali Demi”, për veprat penale “Vjedhja e veprave të artit e kulturës”, dhe “Trafikimi i veprave të artit dhe kulturës”. Shërbimet e Policisë, gjatë kontrollit të ushtruar në një apartament në pronësi të këtij shtetasi, në rrugën “Shyqyri Brati”, kanë gjetur rreth 4.000 sende të dyshuara si pasuri kulturore të luajtshme. Në bashkëpunim me specialistët dhe ekspertët e Institucioneve të Specializuara në Ministrinë e Kulturës vijon puna për inventarizimin e këtyre objekteve dhe dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.”, thuhet në njoftimin e Policisë në lidhje me aksionin në fjalë.

Artan Koçiu, i arrestuar edhe në vitin 2013 për fshehje të thesareve kulturore:

Artan Koçiu në vitin 2013 është arrestuar nga Policia në zonën e ‘Ali Demit’ ku banonte dhe ushtronte një aktivitet privat mobileri të cilën e përdorte për të fshehur ‘thesaret kulturore”.

Arrestimi i tij erdhi në kuadër të operacionit “Ikona”, ndërsa asokohe, Gjykata e dënoi Koçiun me arrest me burg, së bashku me Gjergji Thimon dhe Arben Spahon.

Avokatët mbrojtës të palëve deklaruan në vitin 2013 se, veprat e artit të sekuestruara nga policia janë koleksion i mbledhur prej vitesh nga klienti i tij, me leje edhe të Ministrisë së Kulturës.

Madje, sipas tyre, Thimo ka hapur edhe një ekspozitë në ambientet e Ministrisë së Kulturës. Më tej, avokati pretendoi se kjo ngjarje u bë e madhe, pasi dikush me pushtet ka kërkuar të blejë vepra arti nga klienti i tij, por ai nuk ka pranuar.

Në lidhje me këtë operacion, reagoi edhe Ministria e Brendshme, e cila publikoi në faqen e saj zyrtare një foto të Kryeministrit Rama, i shoqëruar nga ministri i atëhershëm Saimir Tahiri dhe ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro.