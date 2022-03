Nga situatat brenda shtëpisë së Big Brother Vip për të cilat është penduar deri tek marrëdhënia me ish-banorët, Monika Lubonja flet pa “dorashka”

Fillimisht e mohuan, por tashmë është e dukshme: Marrëdhënia mes Arjola Demirit dhe Monika Lubonjës është ftohur dhe nuk është e njëjta si në ‘Big Brother VIP”. Këtë gjë e ka bërë me ditën e sotme edhe Monika e cila zbuloi po ashtu se ende nuk janë takuar që pas mbarimit të formatit.

Ajo nuk tha se çfarë e ka shkaktuar këtë hatërmbetje, por duket se është Arjola ajo e cila ka vendosur disa hendekë në raportin mes tyre.

Teksa fliste për personat që ka takuar këto kohë, ajo përmendi edhe Beatrix për të cilën tha se ishte më e qetë tanimë.

“Kam parë ndryshim të ftohtë me Arjolën. Kafen nuk e kemi pirë ende. Por kur ta pimë do kemi shumë gjëra për t’ia thënë njëra-tjetrës. Nuk jam takuar ende me Donaldin. Jam takuar me Beatrix, e pashë që ishte më e qetë. Kemi qenë në ditëlindjen e Big Mamës por nuk kam patur ndonjë takim. Me Fifin jam takuar normal. Jashtë ne do e shohim se kush ka bërë lojë dhe kush jo.”-tha Monika mëngjesin e sotëm në “Wake UP”.