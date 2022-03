Presidenti Meta vlerëson me dekoratën e lartë mjekun e ndjerë Gerond Husi: Frymëzim për gjeneratat e ardhshme

Presidenti i vendit Ilir Meta ka vlerësuar me dekoratën e lartë “Nënë Tereza”, mjekun e ndjerë Gerond Husi.





Përmes një postimi në faceook kreu i shtetit shkruan se emri i mjekut Hysi do të vazhdojë të jetë simboli i mjekut humanist të palodhur dhe të devotshëm, si dhe do të shërbejë për frymëzimin e mjekëve të rinj që do të ndjekin shembullin e Tij.

“Me mirënjohje ndaj përkushtimit për profesionin fisnik të mjekut, duke u dalluar si një endokrinolog i shkëlqyer dhe i palodhur në shërbim të pacientëve, pedagog dhe shkencëtar i pasionuar i Universitetit të Mjekësisë, si dhe në vlerësim të humanizmit vetëmohues të dëshmuar në situatën tejet të vështirë të pandemisë Covid-19, duke sakrifikuar jetën e tij në shërbim të mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve, çmova sot me Dekoratën e lartë “Nënë Tereza”, mjekun e paharruar Gerond Husi.

Emri i tij do të vazhdojë të jetë simboli i mjekut humanist të palodhur dhe të devotshëm, frymëzim për gjeneratat e mjekëve më të rinj që të ndjekin shembullin e Tij”, shkruan Preesidenti në facebook.