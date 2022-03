Rritja e çmimeve dhe masat e qeverisë/ Nikolla “shpëton” Ramën, nuk pranon kërkesën për interpelancë

Kryeministri Edi Rama nuk do të përballet me demokratët sot në Parlament në lidhje me krizën e rritjes së çmimeve dhe protestën e qytetarëve.





Pritej që shefi i ekzekutivit t’u përgjigjej pyetjeve të opozitarëve për çmimet e rritura dhe masat e qeverisë për të mbrojtur qytetarët, por kjo nuk do të ndodhë sot.

Kryetarja e Parlamentit, Lindita Nikolla, nuk i ka pranuar kërkesat e opozitës për të futur me urgjencë kërkesën për interpelancë dhe mocionin për debat.

Mocioni për debat u depozitua nga Grupi Demokrat, ndërsa interpelanca u kërkua nga disa deputetë demokratë, të cilët janë pjesë e Komisionit të Rithemelimit të PD-së.

Edhe pse Rama prej ditësh po prezanton një paketë, Grupi Parlamentar Demokrat vlerëson se masat e marra nga qeveria deri më tani nga qeveria duken krejt të pamjaftueshme për një situatë që çdo ditë e më shumë vështirësohet për mijëra familje që jetojnë në kufijtë e mbijetesës.

Edhe Komisioni i Rithemelimit ka kërkuar interpelancë urgjente për seancën e kësaj të enjteje me Kryeministrin Rama. As kjo kërkesë nuk është pranuar për t’u zhvilluar këtë të enjte.

Mocioni me debat i PD së Bashës dhe interpelanca e Berishës pritet të zhvillohet në seancat e ardhshme parlamentare.

Në rendin e seancës ndërkohë janë parashikuar dy interpelanca: e deputetit socialist Erion Braçe me ministren e Bujqësisë, Frida Krifca, për tokat e Divjakës dhe projektet e mbështetura nga Fondi për Zhvillimin Rural.