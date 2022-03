U shkatërrua pas sulmit rus, Italia e gatshme ta rindërtojë teatrin e Mariupolit

Italia ka shprehur gatishmërinë për të rindërtuar teatrin e shkatërruar të Mariupolit, i cili u shkatërrua nga një sulm me bombë, tha Ministri i Kulturës Dario Franceschini.

Sipas autoriteteve ukrainase, teatri u bombardua nga Rusia, ku ishin të strehuar shumë civilë.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy

— Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022