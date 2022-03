“Uroj ta heqin qafe në një mënyrë, apo në një tjetër”/ Senatori amerikan i qëndron thirrjes për vrasjen e Presidentit rus, Vladimir Putin

Senatori Lindsey Graham (R-S.C.) ende dëshiron që Vladimir Putin të vritet dhe të largohet përgjithmonë. Ligjvënësi i lartë republikan i qëndroi thirrjes së tij të diskutueshme të mërkurën për vrasjen e Presidentit rus, i cili tërhoqi dënime të përhapura nga të dyja anët e rreshtit.

Sipas mediave amerikane, i pyetur nëse ai ende mendon se Putini duhet të përplaset, Graham tha:

Graham ofroi një skenar alternativ në të cilin Putini do të arrestohej dhe gjykohej për krime lufte nga Gjykata Ndërkombëtare Penale.

Asked if he still stood by his earlier calls for Putin to be assassinated, Graham replied, “Yeah, I hope he’ll be taken out, one way or another. I don’t care how they take him out. I don’t care if we send him to the Hague and try him, I just want him to go,” per @morgan_rimmer

