“Bota mund të përballet me shock-un më të madh të mungesës së naftës prej dekadash”/ Rama publikon masat: E hëna mund të jetë ditë pa makina, ose tre ditë mos vajtje në punë!

Kryeministri Edi Rama ka publikuar njoftimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë e cila paralajmëron se, bota mund të përballet me shock-un më të madh të mungesës së naftës prej dekadash.





Në një postim në rrjetet sociale, Kryeministri thotë se tani çmimet e naftës në Europë janë mbi tonat e që rritja e tyre krahasuar me këtu është goxha më e madhe me ku ishin çmimet. Ndër të tjera Rama thotë se qeveria nuk ka shpallur ende pikat e planit për kursimin e energjisë dhe naftës, por njëra prej tyre është edhe me aplikimin e ditëve pa makina.

“Po ta kishim nisur ne me fjala vjen ditët pa makina siç e kishim në një nga pikat e planit tonë ende të pashpallur, të kursimeve të energjisë e të naftës, do të na ishin hedhur në fyt se e bënim për të sabotuar protestat e turpit!”.

Postimi i Kryeministrit Edi Rama:

Kur unë thashë para ca muajsh duhet vullnet i fortë dhe durim se ka nisur një krizë energjitike e paprecedentë, m’u hodhën në fyt sepse kriza nuk ekzistonte po jam unë që nuk di të qeveris pa kriza! Njëjtë kur thashë para ca ditësh që rritja e menjëhershme e çmimit i naftës është shenja e keqe e mundësisë që së shpejti mungesa e naftës të jetë problemi i madh, m’u hodhën në fyt sepse doja të trembja miletin se s’doja të hiqja taksat e naftës! Po tani që çmimet e naftës në Europë janë mbi tonat e që rritja e tyre krahasuar me këtu është goxha më e madhe me ku ishin çmimet, si shpjegohet? Ja si shpjegohet nga ky lajm i orës së fundit: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë lajmëron se bota mund të përballet me shock-un më të madh të mungesës së naftës prej dekadash dhe sapo ka shpalosur një plan të sajin me 10 pika për kursime! Shyqyr se po ta kishim nisur ne me fjala vjen ditët pa makina siç e kishim në një nga pikat e planit tonë ende të pashpallur, të kursimeve të energjisë e të naftës, do të na ishin hedhur në fyt se e bënim për të sabotuar protestat e turpit!

Masat për të kursyer energji dhe karburant/ Rama: E hëna do jetë ditë pa makina. Ose tre ditë mos vajtje në punë!

Në këtë kuadër, Kryeministri Rama ka paralajmëruar se e hëna do të jetë ditë pa makina, ne kuadër të kursimit të naftës dhe energjisë.

“Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë kishte dalë zyrtarisht me një lajm që nuk është pozitiv që konfirmon atë që kemi përmendur disa herë që problemi në këtë situatë nuk është kaq sa shohim ne e sa duket se ndërkohë që ne diskutojmë cmimet këtu rreziku me naftën apo energjinë është mungesa. Pavarësisht se je i gatshëm ta blesh me cdo cmim nuk e gjen. Agjencia sot ka paralajmëruar mundësinë e shokut më të madh të mungesës në dekada. Agjencia ka nxjerrë një plan me 10 pika ku janë dhe nja dy gjëra që ne i kishim diskutuar mes nesh i kemi në atë draft planin të kursimeve të energjisë dhe naftës por i kemi mbajtur që të mos na hidhen në fyt fare fare e të thonë këta, se është problem shumë i madh kur njeriu nuk do të pranojë faktet në tërësi. Të flasësh sikur këtu je në një realitet normal dhe e vetmja gjë anomale është që qeveria flet për krizë është problem i madh. Përmend një gjë që ne do ta bëjmë. Do bëjmë përsëri një mbledhje, sot që të bëjmë ditën e hënë pushim duke pasur parasysh ato që janë shpjeguar pas mbledhjes, do bëjmë tjetër që ta bëjmë ditën e hënë pa makina nëse do vendosim kështu por do vijë gradualisht ajo që agjencia thote, e diela pa makina thonë ata, për të kursyer jo për ekologji. Ose tre ditë mos vajtje në punë njësoj si me Covid jo më për shkak infeksionesh por për shkak të kursimit. Këto dhe disa pika të tjera ka plani“, tha Rama.

“Jemi i vetmi vend që protestohet, është turp”/ Rama: Nëse bota perëndimore shpërbëhet, do fitojë zotëria në Kremlin

Pas disa ditësh protesta në vend, kryeministri Edi Rama po mundohet të qetësojë publikun për ditët e ardhshme. Sot Rama zhvilloi një takim me përfaqësues të shoqatës së transportit në vend. E pranishme ishte edhe Ministrja e Transportit, Belinda Balluku.

Rama foli për krizën por edhe për protestat në vend. Sipas tij, këto protesta janë për Vladimir Putin dhe mundësojnë shkatërrimin e botës perëndimore. Në një paralele me vendet e tjera të goditura nga kriza, Rama tha se, rritja e çmimeve po ndodh në shumë vende të botës.