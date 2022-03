Dita e 23-të e pushtimit/ Shpërthime pranë aeroportit të Lvivit. Filipinet nuk i bashkohen rusëve në luftime. Lukashenko paralajmëron Zelenskyn

Pushtimi rus në Ukrainë ka hyrë në ditën e tij të 23-të, teksa lufta vijon në të gjitha frontet, ndërsa palët duket se asnjëra nuk ka ndërmend të heqë dorë nga kërkesat e saj, por ato që dëmtohen janë pikërisht qytetarët e pafajshëm ukrainas dhe ushtarët në vijën e parë të luftës.

Por, çfarë ka ndodhur në 24 orët e fundit në territorin e pushtuar ukrainas?

Bombardimet nga ushtria ruse kanë vijuar gjatë natës. Sipas raportimeve tre shpërthime të forta kanë ndodhur në zonën e aeroportit të Lviv. Sipas inteligjencës amerikane, Vladimir Putin mund të dalë me kërcënime bërthamore kundër Perëndimit nëse Ukraina vazhdon t’i rezistojë pushtimit rus.

Ndërkohë, një zjarrfikës humbi jetën dhe një tjetër u plagos, pas bombardimeve ruse që goditën një nga qendrat më të mëdha tregtare të Kharkiv. Shërbimet e urgjencës ndërhynë pasi alarmi ra pas zjarrit që shpërtheu pas bastisjeve ruse në qytetin ukrainas me dy pavijone në qendër, ndërsa dy ndërtesa të tjera banimi u dëmtuan pjesërisht.

Një aktore ukrainase, Oksana Shvets, 67 vjeç, e njohur për punën e saj në ekranin e kinemasë dhe të teatrit, u vra në një sulm me raketa ruse në Kiev. Veterane e skenës dhe ekranit prej dekadash, aktorja ishte vlerësuar me një nga çmimet më të larta artistike në vendin e saj për angazhimin e saj të vazhdueshëm ndaj teatrit.

Tym dhe flakë/ Shpërthime të fuqishme dëgjohen nga aeroporti i Lvivit, rusët godasin qytetin historik ukrainas

Shpërthime të shumta janë dëgjuar mëngjesin e kësaj të premteje nga drejtimi i aeroportit ndërkombëtar Danylo Halytskyi në perëndim të Lviv. Mediat e huaja bëjnë me dije se një numër i madh videosh janë postuar në rrjetet sociale që tregojnë tymin që ngrihet nga i njëjti vend.

Ndërkohë, përmes një postimi në Telegram, kryetari i Lviv ka theksuar se nuk është goditur aeroporti por një ndërtesë ngjitur me të. Nëse konfirmohet si një sulm raketor rus, ky është sulmi më i afërt që ata kanë goditur me qytetin historik të Lviv që nga fillimi i luftës tre javë më parë.

“Ky do të jetë vendimi më i keq i jetës suaj”/ Zelensky paralajmëron mercenarët që bashkohen me forcat ruse

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky paralajmëroi ata që përpiqen të bashkohen me forcat ruse në Ukrainë se do të ishte “vendimi më i keq i jetës suaj”, në një video-mesazh të postuar në Facebook të enjten mbrëma.

Ai pretendoi se Ukraina ka informacione se ushtria ruse po rekruton mercenarë nga vende të tjera, por tha se kjo nuk do t’i ndihmojë ata.

Lukashenko kërcënon hapur Zelenskyn: Nëse nuk nënshkruan marrëveshjen me Putin, do t’i nënshkruaj kapitullimin!

Kjo ka qenë deklarata e diktatorit të Bjellorusisë, Aleksandër Lukashenko, sipas agjencisë bjelloruse të lajmeve “Belta”.

Ai tha gjithashtu se ukrainasit po planifikojnë të godasin Bjellorusinë, ndërsa shtoi se Ukraina shkel kufirin tonë shtetëror me aeroplanë dhe helikopterë.

Lukashenko shtoi se nëse Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky refuzon të nënshkruajë një marrëveshje me Putinin, atëherë ai do të detyrohet të nënshkruajë një akt kapitullimi.

Më shumë se 320 mijë ukrainas i përgjigjen pozitivisht thirrjes së Zelenskyt, kthehen në vend për të luftuar

Më shumë se 320,000 qytetarë janë kthyer në shtëpi për të ndihmuar Ukrainën të luftojë që kur Rusia filloi pushtimin e saj, sipas Shërbimit Shtetëror të Rojës Kufitare të Ukrainës. Shumica prej tyre janë meshkuj.

OBSH: 12 persona janë vrarë në të paktën 43 sulme në objektet e kujdesit shëndetësor në Ukrainë

Të paktën 12 persona janë vrarë dhe 34 persona janë plagosur në të paktën 43 sulme në objektet e kujdesit shëndetësor në Ukrainë, tha Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Në mesin e viktimave ka punonjës shëndetësorë, tha Tedros në fjalën e tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-së.

Shërbimet e shëndetit mendor gjithashtu po preken shumë nga konflikti, me më shumë se 35,000 pacientë të shëndetit mendor në spitalet psikiatrike të Ukrainës dhe objektet e kujdesit afatgjatë, “të cilat po përballen me mungesa të rënda të ilaçeve, ushqimit, ngrohjes, batanijeve dhe më shumë”.

Tedros tha se lufta në Ukrainë po përkeqëson gjithashtu ndikimin e pandemisë Covid-19 në vend.

OBSH ka dërguar rreth 100 tonë furnizime mjekësore në rajon, duke përfshirë oksigjen, insulinë, furnizime kirurgjikale, anestetikë dhe komplete transfuzioni gjaku, të mjaftueshme për 4,500 pacientë me traumë dhe 450,000 pacientë të kujdesit shëndetësor parësor, për një muaj.

Megjithëse OBSH ka gati furnizime të tjera por autokolonat e OKB-së që përpiqen të hyjnë në rajonet në Ukrainë, nuk kanë qenë të suksesshme, tha drejtori i përgjithshëm.

Ai i përfundoi fjalët e tij duke deklaruar se ndërsa Ukraina është me të drejtë në fokusin e vëmendjes së botës”, ai i kërkoi këshillit “të mos harrojë shumë kriza të tjera në të cilat njerëzit po vuajnë, duke përfshirë miliona njerëz që vuajnë ende në Afganistan. Etiopi, Siri dhe Jemen.

Ambasadori rus në OKB nuk ndryshon qëndrim: Trupat ruse nuk sulmuan teatrin e Mariupolit në Ukrainë!

Ambasadori rus në OKB këmbëngul në versionin zyrtar të Moskës se teatri i Mariupolit “nuk është bombarduar nga Rusia”.

Vasily Nebenzya, ambasadori i Rusisë në OKB, ka përsëritur qëndrimin e tij Rusia se nuk bombardoi teatrin në Mairupol ditën e djeshme ku ishin strehuar mijëra banorë, përfshirë edhe fëmijë.

I sfiduar nga gazetarët në Nju Jork, nisur nga refuzimi i tij për t’u besuar gazetarëve perëndimorë në Ukrainë, Nebenzya tha se ai ka parë aq shumë falsifikime dhe se po bëhet një propagandë e madhe me informacionin.

A do të dërgojë trupa ushtarake në Ukrainë? Ja si përgjigjet Presidenti i Filipineve, aleat i ngushtë i Vladimir Putin

Presidenti i Filipineve Rodrigo Duterte ka thënë se nuk do të angazhojë trupa për të luftuar në Ukrainë nëse Amerika do të përfshihej në konflikt.

Amerika dhe Filipinet kanë një traktat të ndërsjellë të mbrojtjes, i cili i detyron të dy vendet të mbështesin njëri-tjetrin nëse njëri prej vendeve sulmohet nga një palë e jashtme.

“Unë nuk do të angazhohem. Nëse amerikanët përfshihen në një luftë dhe ata janë këtu, pse do të dërgoj ushtarët e mi? Nuk është beteja jonë për të luftuar. Nëse dhuna përhapet dhe lufta disi arrin këtu, kjo do të jetë shumë e vështirë. Për sa kohë që unë jam President, nuk do të dërgoj asnjë ushtar timin të shkojë në luftë.”, tha Duterte në një fjalim të enjten.