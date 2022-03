Dosja e Elsa Lilës/ Koka e bandës me zarfe argjendi, shkëmbimi i mallit në parkingun sekret: E lë makina në rrugë, e shyjnë “ushtarët”

Përmes dosjes së prokurorisë italiane janë zbardhur disa episode ku tregohet si bashkëpunonin shqiptarët e arrestuar në Itali, mes tyre Elsa Lila. Në këtë episod përmenden Arind Boçi, Gjino Lleshaj, Francesk Ndreka teksa marrin qese të mëdha të zeza që dyshohet se janë lëndë narkotike.





Dosja e zbardhur flet për episodet e monitoruara më 16.07.2019 janë në parkingun e makinave në Via Padre Antonio Coçhi. Anëtarët e grupit kriminal në fakt kanë përdorur të ashtuquajturat telefonat e koduar dhe për këtë arsye nuk ishte e mundur të identifikoheshin kanalet dhe metodat e mëtejshme të furnizimit të drogës.

Ngjarjet e ndodhura në Romë më datë 16.07.2019 dhe të konstatuara nëpërmjet sistemit të vëzhgimit me video ROS 489/19, ROS 490/19, përgjimet mjedisore RIT 3459/19 dhe shënimin e operatorëve. Më 16 korrik u bë e mundur monitorimi i blerjes nga Boci dhe Ndreka të lëndës narkotike, e cila u zhvillua disa herë në parkingun e vendosur në numrin 94 në via Padre Antonio Coçhi. Rreth orës 08:31, nisur me një Citroen, Boci dhe Ndreka kanë mbërritur në parkingun Coçhil 94. Për disa minuta kanë qëndruar në pritje brenda makinës më pas kanë dalë jashtë saj.

Ndreka kishte veshur pantallona të shkurtra. Boci ishte me syze dielli dhe pantallona të shkurtra. Në orën 08:40, në parking ka mbërritur një Citroen blu e hapur, në emër të shoqërisë Avis me qira, e ndjekur nga Fiat Panda e kuqe me targë DT 807 CR në emër të BARTOLONI Scilla.

Drejtuesi i Citroen nuk ka zbritur nga makina por i janë bashkuar Boci dhe drejtuesi i Fiat Panda, ky i fundit me tatuazhe të dukshme në krahë, i veshur me pantallona të shkurtra, një bluze ngjyrë të errët këmishë dhe një kapele. Ndërsa Boci hipi në Citroen, Ndreka iku i vetëm në Fiat.

Kamera e vendosur aty (ROS 489/19) bëri të mundur verifikimin se Ndreka, pasi kishte parkuar Fiat Panda, rreth orës 08.46, ka hyrë në numrin 43, duke mbajtur në dorë dy zarfe ngjyrë argjendi dhe një të tretë ngjyrë e zezë. Pas pak minutash, NDREKA doli jashtë duke mbajtur mbi supe dy qese të mëdha të zeza.

Menjëherë pas kësaj, në orën 08.54, Fiat Panda nuk po ecte. Në atë moment, duke qenë se makina ishte prishur, ndoshta Ndreka përdori celularin për të paralajmëruar bashkëpunëtorët e tij për të papriturën.

Në fakt, rreth orës 09.05, kamerat e vendosura në vendngjarje kanë regjistruar mbërritjen e makinës Citroen blu të çelët këtë herë drejtuar nga BOCI. Ai kishte veshur pantallona të gjata, këpucë të bardha, këmishë me ngjyra. Të dy arritën në Ndreka dhe e ndihmuan të niste Fiatin duke e shtyrë atë. Shoferi i Fiat Panda, pasi ka pozicionuar makinën pranë Citroen-it, së bashku me NDREKA-n kanë zhvendosur dy qese plastike nga Fiat Panda në atë të Citroen C4.

Pasi ngarkoi zarfet brenda Citroen C4, ndërsa Fiat Panda po largohej nga sedilja, NDREKA u zhvendos në nëpërmjet Padre Antonio Coçhi 43 ku, parkoi makinën, hapi kapakun e pasëm dhe i shkarkoi. Pas pak minutash, rreth orës 13.29, NDREKA doli jashtë duke mbajtur disa qese plastike, të cilat i vendosi brenda mbulesës së pasme dhe u largua. Vlerësohet se LLESHAJ Gijno është njohur nga pamjet.

Ndrekës dhe Boçit dy çantat e mëdha u janë vendosur brenda shtëpisë që ndodhet në Romë, Via Padre Antonio Coçhi n. 43, i konstatuar si vendi i ruajtjes së lëndës narkotike, me të njëjtat mënyra me të cilat ka ndodhur blerja dhe nga vendi i zgjedhur për këtë qëllim. e vërtetë

Në këtë drejtim, në fakt duhet theksuar se parkingu i përdorur si vend takimi dhe shkëmbimi ka qenë vazhdimisht, siç konstatohet nga vëzhgimet, vendi i zgjedhur nga anëtarët e organizatës për të kryer operacionet. Ky parking konsiderohej “i sigurt” gjithashtu për shkak të afërsisë me shtëpinë në Via Padre Antonio Coçhi n. 43./Abcnews.al