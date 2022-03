Elsa Lila, një personazh i harruar në Itali/ Si iu desh ta prezantonin gazetarët italianë këngëtaren pas arrestimit

Arrestimi i këngëtares së njohur shqiptare Elsa Lila ishte një lajm që kapi titujt e të gjitha mediave italiane. Logot e njohura në vendin fqinj, si Corriere della Sera, Il Giornale, TG43, ANSA dhe Il Messaggero analizuan grupin e narkotrafikut, pjesë e së cilës ishte edhe Elsa Lila.

Fokusi i gazetarëve u kthye tek këngëtarja Elsa Lila disa orë pas daljes së lajmit se ishte goditur një grup kriminal me shqiptarë. Thuajse të gjithë titujt e mediave italiane i mëshojnë pjesmarrjes së Elsa Lilës në San Remo, por e shohin të nevojshme ta prezantojnë atë mes rreshtave, për shkak të një karriere tashmë të dështuar si këngëtare në Itali.

Corriere dell Sera përmban dy tituj.

Në të parin shkruan “Operacioni antidrogë, 9 persona të arrestuar për trafikim të lëndëve narkotike”. Pasi jep një përshkrim i hollësishëm se si funksiononte grupi i narkotrafikut, vihet në dukje edhe detaji që nxjerr në pah edhe përfshirjen e Elsa Lilës.

Në titullin e dytë, Corriere della Sera citon: “Droga, shëmbëlltyra e Elsa Lilës: nga këngëtarja në Sanremo te kontabilistja me miqtë e “Diabolik”. Ky është pseudionimi i një krimineli të njohur italian, mik me trafikantët shqiptarë.

Më pas, shkrimi fokusohet tërësisht tek profili i Elsa Lilës.



Aty sqarohet roli i Elsa Lilës në bandën e trafikut. Ajo që mbante “Kutinë e Babagjyshit”. “Një arkë të fshehur ku kishte para dhe libra të bandës së narkotrafikut. Nga “këngëtarja më e famshme në Shqipëri” në vitin 1999 në dy pjesëmarrje në Sanremo (2003 dhe 2007) deri te arrestimi. Shëmbëlltyra e Elsa Lilës, tani në Rebibbia. Dyzet e një vjeçe, me origjinë nga Tirana, vajza e muzikantëve të njohur, studente në Romë, yll i popit dhe tashmë në burg”.

I pashmangshëm fakti që Elsa Lila është shqiptare, por pa asnjë konotacion negativ. Bie në sy nevoja e një prezantimi të plotë, pasi Elsa Lila duket të jetë një emër i harruar tashmë për publikun italian.

Media tjetër italiane, prestigjiozja TG43, është më e ftohtë në titullin e saj hyrës: “Mes 9 të arrerstuarve për trafikim droge është është edhe këngëtarja Elsa Lila, ja kush është ajo”.

Edhe gazetarët italianë të TG43 e kanë parë të nevojshëm të bëjnë një prezantim për këngëtaren shqiptare.



“Ajo këndoi në Festivalin e Sanremos në vitet 2003 dhe 2007, por 15 vjet më vonë emri i saj u kthye në modë për shkak të një lajmi shumë serioz. Mes nëntë të arrestuarve mes Romës dhe Viterbos, me akuzën e organizimit kriminal me qëllim trafikun e drogës, është edhe Elsa Lila. Një emër që shumëkush do ta mbajë mend pikërisht për ato dy paraqitje në Festival dhe për këngën ‘Kuptimi i jetës” shkruan TG43.