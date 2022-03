FOTOT/ Një kryeministër në pranga për korrupsion dhe historia me vajzën e mikut të vet, që i kaloi 5 mln euro

Ish-kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov dhe tre nga bashkëpunëtorët e tij më të afërt u arrestuan mbrëmjen e djeshme gjatë një operacioni nga Agjencia Shtetërore për Sigurinë Kombëtare (DANS) dhe organi kundër korrupsionit, KPKONPI. Arsyeja e arrestimeve nuk është bërë e ditur, por sipas gazetës Dnevnik, arrestimet kanë të bëjnë me disa nga 120 raportet për korrupsion të dërguara në Prokurorinë Evropiane së fundmi.





Borisov u përfshi në shumë skandale korrupsioni gjatë mandatit të tij të tretë dhe të fundit, por deri më tani autoritetet kanë refuzuar t’i hetojnë plotësisht ato. Përveç Borisovit, policia ka arrestuar edhe ish-ministrin e tij të financave Vladislav Goranov, ish-zëdhënësen e tij Sevdelina Arnaudova dhe ish-kryetaren e komisionit të buxhetit të parlamentit, Menda Stojanovën. Ndërsa po kryen edhe bastisje në banesat e tyre.

“Nuk ka njeri mbi ligjin”, shkroi kryeministri Kiril Petkov në Facebook pas lajmit për arrestimet.

Një ditë më parë, Petkov u takua me kryeprokuroren evropiane Laura Kovesi, e cila vizitoi Bullgarinë pas ftesës së kryeministrit. Kovesi tha se Prokuroria Evropiane do të hetojë 120 raporte të korrupsionit dhe keqmenaxhimit në Bullgari që kanë të bëjnë me lloje të ndryshme të krimeve të dyshuara, duke përfshirë përdorimin e fondeve evropiane, keqmenaxhimin e fondeve publike, keqpërdorimin e subvencioneve bujqësore, shkeljet në infrastrukturë dhe keqpërdorimin e paketave të ndihmës për rikuperim.

Pak ditë para vizitës së saj, qeveria bullgare njoftoi se do të marrë përsipër komunikimin e drejtpërdrejtë me Prokurorinë Evropiane, duke u përpjekur të shmangë ndërhyrjen e kryeprokurorit Ivan Geshev. Koalicioni qeverisës po kërkon të gjejë një mënyrë për të hequr kryeprokurorin duke thënë se ai ka shkelur vazhdimisht ligjet, ka abuzuar me detyrën e tij dhe ka mbrojtur disa politikanë ndërsa ka ushtruar presion ndaj kundërshtarëve të tyre.

Para të gatshme dhe shufra ari

Në janar, policia i vuri në skaner Borisov, Arnaudova dhe Goranov për fotografitë e publikuara në 2020 dhe 2021 që tregonin një sasi të konsiderueshme prej 500 eurosh kartëmonedha dhe shufra ari të fshehura pranë shtratit të Borisovit. Disa prej fotove të shpërndara në verën e vitit 2020 dhe të tjera pak ditë para zgjedhjeve të përgjithshme të 14 nëntorit, u dërguan nga një person anonim në mediat lokale.

Megjithatë, prokuroria nuk pranoi të hetonte origjinën e parave duke pretenduar se nuk kishte prova që fotografitë ishin autentike. Pas publikimit të fotove të para, Borissov pranoi se ato ishin të vërteta, por pretendoi se paratë dhe shufrat e arit ishin vendosur aty nga një femër e panjohur që ai e quajti ‘Mata Hari’. Borisov tha se gruaja i kishte ofruar ‘shërbime intime’ atij, por nuk pranoi ta përmendte emrin e saj.

Ministri i Brendshëm Bojko Rashkov tha në dhjetor se Ministria e tij po niste një hetim mbi fotot pasi prokuroria kishte dështuar t’i hetonte ato. Borisov ka qenë i lidhur edhe me skandalin e pastrimit të parave të ‘Barcelonagate’ që përfshinte disa persona të afërt me të. Informacioni për pastrimin e mundshëm të parave që përfshin njerëz të lidhur me Borisovin u zbulua për herë të parë në vitin 2020 nga El Periodico spanjolle dhe u konfirmua në atë kohë nga policia.

Në shkurt, qeveria bëri të ditur se kishte prova të reja që tregonin se ishin pastruar 5 milionë euro në skandalin “Barcelonagate”. Sipas El Periodicos, policia në rajonin autonom të Katalonjës po hetonte nëse Borisov ishte i lidhur me një skemë ndërkombëtare të pastrimit të parave. Artikulli përshkruante pretendimet se ish-modelja Borislava Yovcheva (e cila ka qenë e lidhur me Borissov), babai i saj dhe dy kompani kanë marrë më shumë se 5 milionë euro që nga viti 2013 nga individët të tjerë, jo-spanjollë.

Sipas portalit investigativ bullgar Bivol.bg, Borisov ka një fëmijë me Yovçevën dhe ai i bleu asaj shtëpinë luksoze në Spanjë. Këto akuza u mohuan disa herë nga ish-kryeministri. Në vitin 2015, u zbulua një bisedë midis dy gjyqtarëve dhe një personi të tretë të panjohur ku pretendohej se Borisov kishte blerë për 1.5 milionë euro një pronë në Barcelonë për të dashurën e tij. Në një skandal tjetër manjati i lojërave të fatit Vassil Bozhkov pretendoi se u kishte dhënë 30 milionë euro ryshfet Borisovit dhe Goranovit gjatë tre viteve në këmbim të mbrojtjes ligjore për biznesin e tij.

Goranov tha se ai i kishte dhënë disa herë ryshfet Arnaudovës. Borisov shërbeu tre herë si kryeministër, por mandati i fundit u dëmtua gjithnjë e më shumë nga skandalet e korrupsionit dhe ai u përball me protesta masive antiqeveritare në verën e vitit 2020.

Partia e tij Gerb mori pjesën më të madhe të votave në zgjedhjet e përgjithshme të prillit 2021, por nuk arriti të formonte shumicën. Zgjedhjet e dyta gjithashtu nuk arritën të prodhonin shumicën dhe vetëm pas votimit të tretë të atij viti, Petkov arriti të formonte qeverinë.