Ish-kryeministri i Britanisë së Madhe udhëton me kamion drejt Polonisë! Dërgon ndihma për refugjatët nga Ukraina

David Cameron u largua nga Downing Street në vitin 2016 pas referendumit të BE-së

Ish-kryeministri David Cameron është rrugës për në Poloni për të ofruar donacione për refugjatët ukrainas.

Në një seri postimesh, ish-lideri konservator zbuloi se po ngiste një kamion në vend me mallra të mbledhura nga projekti ushqimor i Oxfordshire, Chippy Larder.

Ai tha se ishte i mbushur “me gjithçka, nga pelenat tek produktet sanitare, rrobat e ngrohta e deri te kutitë e ndihmës së parë”.

Cameron dhe dy kolegë nga bamirësia do t’i japin donacionet Kryqit të Kuq kur të arrijnë në Poloni.

Ai shkroi: “Do të jetë një udhëtim i gjatë, por unë do t’ju mbaj të përditësuar gjatë rrugës.”

The generosity of the community in West Oxfordshire – and of the British people more generally – has been typically phenomenal, stepping up to help our neighbours in their hour of need.

— David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022