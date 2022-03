“Jemi i vetmi vend që protestohet, është turp”/ Rama: Nëse bota perëndimore shpërbëhet, do fitojë zotëria në Kremlin

Pas disa ditësh protesta në vend, kryeministri Edi Rama po mundohet të qetësojë publikun për ditët e ardhshme. Sot Rama zhvilloi një takim me përfaqësues të shoqatës së transportit në vend. E pranishme ishte edhe Ministrja e Transportit, Belinda Balluku.





Rama foli për krizën por edhe për protestat në vend. Sipas tij, këto protesta janë për Vladimir Putin dhe mundësojnë shkatërrimin e botës perëndimore. Në një paralele me vendet e tjera të goditura nga kriza, Rama tha se, rritja e çmimeve po ndodh në shumë vende të botës.

Pjesë nga fjala e Ramës:

Basti është i qartë për zotërinë në Kremlin. Sa dhe kush do ta ketë aftësinë për të duruar më shumë, do shikohet. Nëse fornti i botës demokratike shpërbëhet nga valë protestash që mund të ndodhin, atëherë basti është në avantazh të tij. Por protesta sa hap e mbyll sytë, pasi unë dola dhe lajmërova krizën energjitike, kur këta thanë dhe nxorën njerëzrit në protetë për rritje të çmimit të nergjisë, kur unë nuk e thashë atë gjë kurrë. Ja ku jemi sot, ne do ta mbrojmë konsumatorin. Kjo është çështje informimi dhe analizash. Me ekipin tim dhe me këshilltarë dhe ekspertë të huaj duke dëgjuar kolegë të huaj në Europë nxjerrim konkluzione. Është e paimagjinueshme që edhe këtë luftë që po godet tërë planetin ta shfrytëzosh për të nxjerrë kunjë. Një mizerabilitet duke futur njerëzit në një rrugë komplet tjetër. Kjo pasi ne kemi reaguar dhe tregojmë me fakte se si e kemi ndihmuar biznesin e vogël, por pastaj thotë që brenda javës kemi këtë skenar për të përballuar çmimet, ta bësh Shqipërinë të vetmin vend ku protestohet është turp.