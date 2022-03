Lufta në Ukrainë/ Lavrov: Çdo dërgesë armësh që arrin në Ukrainë do të bëhet objektiv i Rusisë

Sergei Lavrov pranoi synimin e Perëndimit për të vendosur më shumë sanksione ndaj Rusisë dhe për ta shkatërruar atë. Ministri i Jashtëm rus foli në një intervistë për Russia Today. “Roli i sanksioneve është shumë më strategjik; është thelbi i kursit strategjik perëndimor. Kjo do të thotë, për të margjinalizuar Rusinë, për ta kufizuar atë, për t’i dhënë fund zhvillimit të Rusisë dhe gjithashtu për të anuluar rolin e saj në politikën dhe ekonominë botërore, sport, shkencë, art, arsim”, tha ministri i Jashtëm rus.





“Ne jemi mësuar me sanksione. Siç tha Putin, ne jemi kampionë për sa i përket numrit të sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë. Më shumë se pesë mijë sanksione individuale. Ky numër është pothuajse dyfishi i numrit të sanksioneve të vendosura ndaj Kinës dhe Iranit. E vetmja gjë në të cilën ata do të kenë sukses është për të na forcuar më shumë”, shtoi ai.

“Iluzioni se ne mund të mbështetemi te partnerët tanë perëndimorë është shkatërruar plotësisht. Tani ne mund të mbështetemi vetëm tek ne dhe këta aleatë që do të qëndrojnë pranë nesh. Ky është përfundimi kryesor për Rusinë për çështjen e gjeopolitikës”, tha Lavrov.

Lavrov vazhdoi duke thënë se pala ruse nuk përjashton mundësinë që Ukraina të jetë biolaboratori më i madh i Pentagonit. “Dokumentet e tjera janë hapur, këto janë dokumente që lidhen me aktivitetet biologjike ushtarake të laboratorëve amerikanë në Ukrainë. Këto janë dokumente të nënshkruara nga zyrtarë ukrainas dhe amerikanë”, tha Lavrov. Duke iu referuar qëndrimit të evropianëve, Lavrov tha se Evropa pothuajse ka ndaluar së mbrojturi pavarësinë e saj përballë Shteteve të Bashkuara. “Më duket se Evropa tashmë 99% e ka ndalur përpjekjen për të ruajtur pavarësinë e saj”, tha ai, duke shtuar se megjithëse presidenti francez Emmanuel Macron thotë se qëllimi i tij është autonomia strategjike e BE-së, ai nuk ka gjasa të ketë sukses. Sipas tij, Gjermania është e gatshme të ndjekë udhëzimet e Shteteve të Bashkuara, gjë që duket edhe nga situata me Nord Stream 2. Duke komentuar deklaratat e Zelenskit, Lavrov tha se presidenti ukrainas dëshiron të “shtyjë” Joe Biden në një konfrontim me Rusinë përmes Kongresit amerikan.

“Zelensky e kupton gjithashtu se ka politikanë më pak të përgjegjshëm që nxiten nga ndjenjat rusofobike, duke përfshirë ata në Kongres. Siç e dini, ata miratojnë periodikisht një rezolutë që dënon dhe kërcënon Rusinë. “Unë besoj se Zelensky po mbështetet tek ata për ta shtyrë Presidentin Biden të një qasje më konfrontuese”, tha Lavrov. Rusia ka humbur të gjitha iluzionet nëse mund të mbështetet te Perëndimi dhe Moska nuk do të pranojë kurrë një botëkuptim të dominuar nga Shtetet e Bashkuara, të cilat duan të veprojnë si sherif botëror”, tha sot Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov. “Shtetet e Bashkuara duan një botë që duket si një “salloni amerikan” ku amerikanët do të marrin të gjitha vendimet”, tha ai. Ministri i Jashtëm rus shtoi se pala ruse e ka bërë tashmë të qartë se çdo ngarkesë që do të vijë në Ukrainë dhe, e cila, sipas Moskës, mund të përmbajë armë, do të bëhet një objektiv ligjor për personelin ushtarak rus. Të enjten, Zelensky, duke folur para Kongresit Amerikan, bëri thirrje për vendosjen e sistemeve të mbrojtjes ajrore në Kiev, duke përfshirë S-300.