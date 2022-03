Rama: E hëna mund të shpallet dita pa makina për të kursyer naftën!

Kryeministri Rama ka paralajmëruar se e hëna do të jetë ditë pa makina, ne kuadër të kursimit të naftës dhe energjisë.





“Të flasësh sikur këtu je në një realitet normal dhe e vetmja gjë anomale është që qeveria flet për krizë është problem i madh. Përmend një gjë që ne do ta bëjmë. Do bëjmë përsëri një mbledhje, sot që të bëjmë ditën e hënë pushim duke pasur parasysh ato që janë shpjeguar pas mbledhjes, do bëjmë tjetër që ta bëjmë ditën e hënë pa makina nëse do vendosim kështu por do vijë gradualisht ajo që agjencia thote, e diela pa makina thonë ata, për të kursyer jo për ekologji.

Ose tre ditë mos vajtje në punë njësoj si me Covid jo më për shkak infeksionesh por për shkak të kursimit. Këto dhe disa pika të tjera ka plani“, tha Rama.