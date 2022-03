“Jemi sjellë në mënyrë të kulturuar”/ Protestuesi thirrje drejtorit të policisë: Nuk duam dhunë, efektivët si garipa, keni gjetur pak njerëz tani

Konfrontimi mes protestuesve dhe policisë, duket se ka tensionuar situatën përpara Kryeministrisë. Një prej qytetarëve, i bën thirrje Drejtorit të Policisë së Shtetit që të ndalojë këtë presion nga ana e efektivëve.





Në një prononcim për mediat, protestuesi tha se policia sillet si garip vetëm se kanë mbetur pak qytetar në protestë.

“Drejtor, protestën e ka dhënë Kushtetuta që të bëhet në rrugë, dhe jo tek dhoma e gjumit që mund ta bësh ti. Tek dhoma e gjumit mund të ketë gjëra të tjera. Ne si protestues jemi sjellë në mënyrën më të kulturuar. Nëse ju vazhdoni me këtë reagim me policinë, do ketë vetëm dhunë. Deri tani jemi sjellë mirë, mos e provokoni turmën. Keni gjetur pak njerëz këtu. Pse ju garipa, drejtori pse nuk e bëri në mëngjes këtë punë, por e bën tani që janë pak. Nuk duam dhunë. Dhunën po e përdor Rama dhe drejtori i Policisë” – tha një prej protestuesve.

Ndërkohë një protestues tjetër u shpreh se qytetarët votojnë një qeveri për t’i kërkuar llogari, dhe jo që ata t’i ushtrojnë dhunë.

“Unë si qytetar, votoj për t’i kërkuar llogari për të më sigurojë jetën. Kur nuk bie dakord, dal në protestë. Nëse policia më quan mua të dhunshme, ndërsa veten qytetare, kjo nuk shkon. Ose do dënohet ai që thyen ligjin, ose do dënohet ai që shkel ligjin. Unë kam qenë gjithë ditën në protestë” – tha një protestues tjetër.