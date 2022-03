Lufta në Ukrainë/ Një tjetër komandant ushtarak rus u vra të premten (EMRI)

Vdekja e një tjetri ushtaraku të rangut të lartë rus në fushën e betejës u njoftua nga Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës. Sipas informacioneve, gjeneral-lejtnanti rus Andrei Mordvitçev ka humbur jetën mbrëmjen e së premtes.

“Si rezultat i zjarrit të armikut, komandanti i Njësisë së 8-të të Ushtrisë së Qarkut Ushtarak Jugor të Forcave të Armatosura të Federatës Ruse, gjenerallejtënant Andrei Mordvichov, u vra”, tha ministria ukrainase. Lajmi nuk është konfirmuar ende nga rusët.

Agjencia ‘Nexta’ raportoi se gjenerallejtënant rus u vra në betejat në rajonin Kherson, ku ukrainasit po luftojnë për të rimarrë kontrollin.

According to preliminary information, Lieutenant General Andrei Mordvichev, commander of the 8th Combined Arms Army of the Southern Military District of the Russian Armed Forces, was slain in #Chernobayevka, The Insider reports. pic.twitter.com/dhcDNMrw5q

— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022