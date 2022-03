Mbështetje ndaj Putinit apo shaka pa kripë?/ Shenjë përkrahëse ndaj Rusisë në pushtimin e Ukrainës, simboli ‘Z’ shfaqet në një kishë në Kosovë

Në fund të shkurtit, disa ditë përpara se forcat ruse të nisnin pushtimin e Ukrainës, video dhe foto filluan të qarkullonin në mediat sociale. Ato tregonin tanke, kamionë komunikimi dhe raketahedhës të zbukuruar me shkronjën “Z” që i drejtoheshin kufirit.





Së fundmi, në muret e një kishe në Shtime, Kosovë gjetur i mbishkruar simboli ‘Z’, ndërsa policia ka nisur një hetim për rastin, shkruajnë mediat kosovare.

Në lidhje me ngjarjen, Shaip Qarri, një banor shprehet për mediat kosovare se asnjëherë nuk i ka parë këto simbole në murin e kësaj kishe. Për të, fakti që simbolet ndodhen aty s’është aspak i mire, sepse siç thotë ai, shkronja Z shpërfaq përkrahje ndaj Rusisë në luftën që po zhvillohet në Ukrainë.

Por Qarri nuk e di se kush i ka mbushur muret e kishës në fjalë me shkronjën Z. Simboli Z ka ngjallur shqetësim edhe te Policia e Kosovës. Gjatë së shtunës ata u panë shpesh herë në afërsi të kishës.

Edhe banorët e Shtimes shprehen të shqetësuar lidhur me grafitet e madje komentojnë edhe luftën që po zhvillohet në Ukrainë. Disa ditë më parë të njëjtat simbole ishin shkruar edhe nëpër objektet në veri të Mitrovicës.

Ky simbol filloi të përdorej që kur nisi lufta në Ukrainë dhe thuhet të jetë shenjë identifikuese për përkrahësit e Rusisë. Ekspertët kanë spekuluar se çfarë mund të tregojë “Z”, e shkruar në alfabetin romak dhe jo në atë cirilik, për lëvizjet e ardhshme të Moskës.

Specialistët ushtarakë e interpretuan “Z” si “Za pobedy”, rusisht për “për fitore” ose si “Zapad” për “Perëndim”. Disa automjete mbanin simbolin “Skuadra Zorro”, ndërsa të tjerë sugjeruan që “Z” mund të ishte presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, i konsideruar si “shënjestra numër një” e Kremlinit.

As studiuesit nuk ia zbulojnë dot kuptimin, paralajmërojnë: Kijani frikën!

Aric Toleri, një studiues i Bellingcatit, që është pjesë e një operacioni hetimor me burim të hapur, që ka monitoruar operacionet ushtarake ruse që kur Moska nxiti një luftë në Ukrainën lindore tetë vjet më parë, tha më 20 shkurt se grupi nuk e kishte idenë se çfarë do të thoshte simboli “Z” dhe nuk e kishte parë të përdorur më parë. “Pra, supozoni më të keqen, kijani frikën,” shkroi ai në Twitter.

Eksperti rus i politikës së mbrojtjes, Rob Lee, i cili ka gjurmuar automjetet “Z” që kur trupat filluan të grumbullohen në pragun e Ukrainës, sugjeroi se simboli mund t’i referohet kontigjentit ushtarak të caktuar për luftën në vend.

“Duket se forcat ruse pranë kufirit po shënjojnë mjetet, në këtë rast ‘Z’, për të identifikuar grupe të ndryshme pune ose skalone,” shkroi Lee, një studente doktorature në Departamentin e Studimeve të Luftës në King’s College në Londër, më 19 shkurt.

Por, në ditët që kur Moska urdhëroi sulmin e përgjakshëm ndaj Ukrainës, ajo që filloi si një simbol misterioz ushtarak është bërë një shenjë e mbështetjes popullore për luftën në Rusi dhe atë që analistët e përshkruajnë si shpalosjen e një lëvizjeje të re nacionaliste rrëqethëse.

Rusët fillojnë ta përdorin “Z”-në kudo

Rusët kanë ngjitur “Z” në makinat e tyre, kanë veshur kapuçë të zinj të zbukuruar me simbolin dhe kanë krijuar karfica të improvizuara “Z” në xhaketa, një shenjë se ka mbështetje popullore për presidentin rus Vladimir Putin dhe përpjekjet e tij për të zgjeruar sferën e ndikimit të Moskës duke pushtuar pjesë të Ukrainës.

“Autoritetet filluan një fushatë propagandistike për të fituar mbështetjen popullore për pushtimin e Ukrainës dhe ata po përfitopjnë shumë prej saj,” tha Kamil Galeev, një studiues i pavarur dhe ish-bashkëpunëtor në Ëilson Center, një institut politik jopartiak në Uashington DC., shkroi në një temë gjithëpërfshirëse në lidhje me përdorimin e simbolit “Z” në videot propagandistike dhe nga rusët në mediat sociale.

“Ky simbol i shpikur vetëm pak ditë më parë u bë simbol i ideologjisë së re ruse dhe identitetit kombëtar,” shtoi Galeevi.

Ndërsa Kremlini forcon kontrollin e tij ndaj çdo lajmi për viktima ose pengesa ruse që kthehen në shtëpi, duke zbatuar një ligj të ri të jashtëzakonshëm që e bën përhapjen e informacionit “të rremë” një vepër të dënueshme me burgim, mbështetësit e Putinit po shtojnë mbështetjen e tyre për luftën.

Pacientët e kancerit sfidojnë të ftohtin për të formuar gërmën “Z”

Në një bujtinë në Kazan, një qytet në rajonin e Tatarstanit jugperëndimor të Rusisë, fëmijëve që vdisnin nga kanceri iu kërkua të rreshtoheshin në një formacion në formën e gërmës “Z” jashtë në dëborë për të treguar mbështetjen e tyre për operacionin ushtarak rus.

“Pacientët tanë dhe i gjithë ekipi morën pjesë në të, rreth 60 njerëz gjithsej. Njerëzit u rreshtuan në formën e shkronjës “Z”. Në dorën tonë të majtë mbajtëm fletëpalosje me flamujt e LPR, DPR, Rusisë dhe Tatarstanit dhe shtrënguam dorën e djathtë në grusht”, tha në një deklaratë Vladimir Vavilov, kryetari i një shoqate bamirësie kundër kancerit që drejton bujtinën.

Vavilovi i referohej Republikës Popullore të Luhanskut dhe Republikës Popullore të Donetskut, zona të kontrolluara nga separatistët në Ukrainën lindore, që Putini i njohu muajin e kaluar si shtete të pavarura si pjesë e një preteksti për pushtimin e vendit.

Simboli “Z” shfaqet në Parlamentin e Rusisë

Simboli “Z” është shfaqur gjithashtu në mesin e anëtarëve të dhomës së ulët të Parlamentit të Rusisë, Duma.

Maria Butina u dënua pasi shërbeu si agjente e huaj e paregjistruar në Shtetet e Bashkuara duke u përpjekur të depërtonte në qarqe të shquara politike konservatore para dhe pas zgjedhjeve të vitit 2016. Ajo tani përfaqëson rajonin Kirov për partinë politike “Rusia e Bashkuar”, që mbështet Putinin dhe ka mbështetur luftën në postimet në kanalin e saj Telegram.

Butina doli në platformë për të ndarë një video të sajën, ku vizatonte një “Z” të bardhë në xhaketë dhe ka përditësuar profilin e saj në një selfie në një bluzë të zezë me shkronjën e bardhë “Z”.

“Vazhdoni punën vëllezër. Jemi me ju. Përgjithmonë”, tha ajo në videoklip, ku shtërngonte grushtin.

Korrespondentët që raportojnë nga Ukraina për rrjetin shtetëror rus të lajmeve “Rossiya-24” kanë vendosur gërmën “Z” nëpër xhaketa.

Pamjet nga qytetet kryesore të Rusisë të shpërndara gjatë fundjavës kapën kolona makinash me shkronja të bardha “Z” të ngjitura në dritare, që u binin borive dhe në të cilat valëviteshin flamuj të mëdhenj rusë. Në Kupën e Botës të Gjimnastikës në Doha, Katar, atleti rus Ivan Kuliak mbajti shenjat në podiumin e medaljeve ndërsa qëndronte pranë Ukrainasit Illia Kovtun, fitues i medaljes së artë.

Dhe në dy video propagandistike, që qarkullojnë në mediat sociale, të rinj rusë të veshur me bluza të zeza dhe bluza me kapuç të zbukuruar me shkronjën “Z” dhe hashtag #СвоихНеБросаем, ose “ne nuk i braktisim djemtë tanë” tundin flamuj rusë dhe shprehin mbështetjen e tyre për luftën e Putinit, duke brohoritur: “Për Rusinë, për presidentin. Për Rusinë, për Putinin!”