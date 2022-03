Merrte pjesë në stërvitjet e NATO-s në Norvegji, rrëzohet avioni ushtarak amerikan me 4 persona në bord

Një avion ushtarak amerikan që është rrëzuar në veri të Norvegjisë të premten me katër persona në bord gjatë stërvitjeve të NATO-s ka pësuar dëmtime të mëdha, thanë autoritetet në vend.





Avioni MV-22B Osprey, i caktuar për njësinë ushtarake të Forcave të Ekspeditës Detare II (MEF), ishte në një mision stërvitor në kontenë Nordland, në Norvegjinë veriore, të premten, thanë Forcat e Armatosura Norvegjeze.

“Ne mund të konfirmojmë se ka ndodhur një incident ku është përfshirë një avion MV-22B Osprey i Korpusit Detar. Avioni po kryente stërvitje në Norvegji në momentin e incidentit. Shkaku po hetohet”, tha Korpusi i Marinës së SHBA.

Të shtunën, Bent Arne Eilertsen, shefi i policisë në Nordland, i tha medias shtetërore vendase se “helikopteri i shpëtimit ka kryer vëzhgime dhe ka parë dëme të mëdha të avionit”.

“Në orën 2:15 të mëngjesit me kohën lokale të së shtunës (21:15 të premten me orën norvegjeze) ekuipazhet tokësore i afrohen zonës ku ndodhet avioni. Sipas asaj që u raportua, ishte një avion amerikan me shtetas amerikanë në bord”.

Ai tha se operacioni i shpëtimit po kryhet në errësirë ​​dhe mes vështiresisë që krijon moti i keq.

“Reshjet, rreziku i orteqeve, era dhe errësira e bëjnë një operacion të tillë shpëtimi të vështirë”, tha shefi i policisë.