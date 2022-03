Ndërmjetësimi mes Berishës dhe Bashës/ Ish-kryeministri zbulon takimin me eurodeputetin gjerman: Në SHBA dhe Bruksel ka një problem, je i vjetër për këtë detyrë

Ish-kryeministri Berisha ka zbuluar takimin e zhvilluar me ish-eurodeputetin gjerman Elmar Brok i cili kishte ndërhyrë si ndërmjetës për të qetësuar situatën mes kryedemokratit Lulzim Basha dhe vetë Berishës. Në takimin e zhvilluar me Brok, Berisha ka shpjeguar se gjermani i ka kërkuar atij se në SHBA dhe në Bruksel e shohin me shqetësim këtë situatë pasi ish-kryeministri është i vjetër për të rimarrë kreun e PD-së.





Si e lexoni humbjen e PD-së në zgjedhjet e 6 marsit?

Berisha: Edhe në këto zgjedhje u arrit një stacion i rëndësishëm për fitoren e ardhshme. Këtë më mirë se kushdo tjetër e kupton Edi Rama i cili që nga 6 marsi nuk ka qetësi, del i dridhur para kamerave.

A ka një qetësim të situatës mes Bashës dhe jush, duke qenë se as nën seancën e fundit parlamentare nuk e sulmuat z. Basha?

Berisha: Unë mendoj se leksioni i 6 marsit është një leksion i rëndësishëm. Përshëndes qëndrimin e deputetëve të PD-së të cilët kanë kërkuar dorëheqjen e Bashës. Po punoj me të gjitha mundësitë e mia për bashkimin e PD-së.

Deri ku arrijnë këto mundësi, a ka komunikim me z. Basha? A ka pasur një negociator mes jush?

Berisha: Gjithçka vendoset nga vota e lirë. Basha është i shkarkuar. Duke deklaruar këtë kam thënë që ai nuk është i përjashtuar nga PD, ai do të jetë pjesë e grupit parlamentar të PD-së. Nuk ka pasur negociator apo ndërmjetës. Ka pasur një zhvillim, një personaliteti i PE-së, mik i imi që ka bashkëpunuar me Bashën, erdhi në Tiranë dhe unë kam shpjeguar atë çka ai më tha.

A mund të na thoni më tepër rreth këtij takimi?

Berisha: Më tepër mund të them këtë, më thotë ai Sali në SHBA dhe Bruksel ka një problem se Berisha është në moshë për këtë detyrë. Përgjigja ime ishte kjo: Rikthimi nuk ndodh pse duan 100 vetë dhe asnjë nuk rikthehet dot. Rikthimi është një proces kompleks, ka të bëjë me një sërë faktorësh. Së dyti, vetë fakti që mund të mendojë se kush duhet ose jo, të jetë kryetar i PD-së më bën mua të mendoj për të kandiduar dhe për të mos pranuar asnjë ndërhyrje për cilindo për të përcaktuar se kush do të kandidojë. Në Uashington nuk mund të thotë ndokush për moshën e Berishës, kur SHBA-të e drejtojnë ata që kanë moshën e Berishës.