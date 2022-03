“Ne kemi dalë për dinjitetin”/ Aktivisti Adriatik Lapaj në protestë rendit kërkesat për qeverinë: T’i mbajmë nën preson për t’i realizuar

Aktivisti Adriatik Lapaj duke folur në protestën kombëtare para Kryeministrisë ka renditur dhe kërkesat që kanë qytetarët për qeverinë, për të ndalur rritjen e çmimeve.





Ai i ka kërkuar bashkëprotestuesve “t’i mbajmë nën preson për të realizuar kërkesat tona dinjitoze”.

“Kjo është një protestë për dinjitetin, për nënat e baballarët e këtij vendi për gjyshërit tanë, që fëmijët e këtij vendi të mos ikin më.

Ky shesh këta qytetarë kanë arritur të bashkohemi përballë arrogancës duke ndalur rrijten e çmimit të naftës duke i detyruar ta ulin, duke i detyruar të kalojnë nga teoria ‘shteti nuk ka lidhje me teorinë ne po bëjmë sa mundemi ata munden më shumë se ato nuk janë lekët e tyre ato janë lekët tuaja. Ndaj kurajo duhet kurajo, secili nga ju duhet të ketë kurajo, ne duhet t’ia dalim, ne i detyruam të ndalen, të ulin çmimin, të ngrenë borde, e do t’i detyrojmë bashkë të na trajtojnë me dinjitet”.

Mes kërkesave për qeverinë janë “ulja e qëndrueshme e e çmimit të karburantit në nivelet e rajonit, përafrimi i çmimeve me vendet fqinje, masa për uljen e barrës fiskale, marrjen e masave si pezullim i taksës së qarkullimit dhe të karbonit përkohësisht, zerim i përkohshëm i TVSH për produktet e shportes e ulja në masën 10% në vijim. Mbikqyrje e tregut për çmimet”.