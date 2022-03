Nga “sfidat e mentalitetit”, te nxjerrja e gazit/ Takoi fermerët mes protestave kundër rritjes së çmimeve! Çfarë lajmesh dha Rama? (E PLOTË)

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar të shtunën një takim me fermerët në Katund të Ri të Durrësit. Qëllimi ishte për t’iua paraqitur këtyre të fundit “Paketën e Rezistencës Sociale” për përballimin e rritjes së menjëhershme të çmimeve.

Ky takim nga kreu i qeverisë është mbajtur paralelisht me protestën e tetë kundër rritjes së çmimeve në vend, madje ka nisur në të njëjtën orë me tubimet kombëtare. Shefi i qeverisë shqiptare e ka shprehur hapur vazhdimisht dhe publiisht pakënaqësinë në lidhje me grupimet e qytetarëve që kërkojnë ndihmën e tij për të përballuar çmimet e “kripura”.

Protestuesit kërkojnë nga qeveria që të lehtësojë barrën fiskale përballë tregjeve të shtrenjtuara si dhe heqjen e disa taksave teksa çmimet kanë arritur shifra të frikshme nga lufta në Ukrainë. Ndërkohë, qeveria ka shpallur një paketë subvensionesh për pensionistët, transportin dhe bujqësinë si dhe po mbikëqyr çmimet e naftës dhe ushqimeve, por protestuesit nuk i konsiderojnë ato si të pamjaftueshme.

Çfarë tha Rama gjatë takimit me fermerët?

Rama u shpreh se mund të shkohet shumë larg vetëm duke bashkuar forcat. Ai u shopreh se të ndarë në prodhim por të bashkuar në shitje është sekreti i suksesit.

Pjesa më e madhe e investimeve publike dhe private në ndërtim sot kanë ndaluar.

Rama u shpreh se pjesa më e madhe e investimeve publike dhe private në ndërtim sot kanë ndaluar. Çmimi i hekurit është rritur 3-fish dhe kjo do të ndalojë derisa të kalojë kjo situatë.

Ne themi OK, stop derisa të ndalojë kjo situatë,. Shumë njerëz i bien shkurt. Thonë lërini investimet. Po kjo është të lësh pa punë me mijëra njerëz. Dhe prano që duke hequr ato investime futesh në spirale rënie ekonomike. Kush e rrit ekonominë, e rrit investim, jo shpenzimet”, u shpreh Rama.

Aplikimet për naftën falas shtyhen deri në 30 Mars

Kreu i qeverisë informoi se aplikimet për naftën falas shtyhen deri në 30 Mars. Ai u shpreh se ka nisur nxjerrja e gazit në Shpirag. Rama theksoi se është një sasi e madhe që mund të ndryshonte ekonominë shqiptare megjithatë shtoi se kjo është ende në fazë kolaudimi.

Kontroll edhe për çmimet e inputeve bujqësore!

Rama deklaroi se pas karburanteve dhe ushqimeve bazë do të nisë kontrolli edhe për çmimet e inputeve bujqësore. Rritjen e kostove nuk ka asnjë qeveri në botë që mund ta ndalojë, theksoi ai.

“Filluam të dëgjuam shumë nga këta që përgjithësisht nuk e kanë idenë farëe se çfarë po ndodh se thonë ky është fundi i Bujqësisë. Sot janar shkurt i këtij viti me këtë efekt kemi 14% plus eksporte krahasur me një vit më parë. Jam i bindur që do të ecë më shumë. Ministrja do thotë edhe tjetrën që me ndërhyrjen që po bëjmë për të mbajtur nën kontroll disa çmime.

Jo për të vendosur çmime se nuk vendos çmime qeveria,. Nëse unë vendos çmime si do populli për një falimenton çdo gjë këtu. Nëse e bëjmë me urdhër nuk ka më naftë. Si do të ndodhte sikur të bëhet me urdhër që ju grurin që prodhoni këtu do e shisni kaq. Do falimentonin. Nuk do kishte furnizim. Qeveria në kushtet e krizës ka të drejtën të monitorojë çmimet e shumicës dhe pakicës për karburantit për karburantin, ushqimet bazë dhe inputet bujqësore.

Nëse rritja e çmimeve ndodh në të gjithë botën nuk ka qeveri që e ndalon. Shikoni karburantin sot se çfarë ndodh në shumë vende të Europës. Ka pasiguri të madhe që e ka çoroditur tregun. Njësoj si familja që nëse thonë shiko se javën tjetër mund të ketë përmbytje të madhe. do tërhiqet dhe do fillojë të marrë masa. Kështu është edhe tregu e ndjen menjëherë”, u shpreh Rama.