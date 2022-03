Pijeni çdo mëngjes dhe do të eliminoni dhjamin e barkut

Pini pijen çdo mëngjes dhe do të eliminoni të gjithë yndyrën rreth stomakut. Fatkeqësisht, një nga zonat më të vështira për të eliminuar dhjamin është barku. Edhe yndyra më e pashëndetshme gjendet kryesisht në këtë zone.





Dhjami i barkut ndikon në pamjen natyrale të njerëzve, por problemi është shumë më i keq se një problem estetik, pasi grumbullimi i tepërt i dhjamit, sidomos në bark, mund të shkaktojë shumë sëmundje.

Për fat të mirë, gjithmonë mund të mbështeteni në zgjidhjet natyrale!

Kështu, ne do t’ju prezantojmë një recetë të thjeshtë që përmban kumbulla dhe që do t’ju ndihmojë të hiqni yndyrën e barkut, ndërsa në të njëjtën kohë do të ushqejë trupin tuaj!

Si ta përgatisim?

Përbërësit:

100 gram kumbulla (të thata)

1 litër ujë të pastër

Vendosni kumbullat dhe ujin në një shishe të mbyllur mirë. Lëreni në frigorifer për një javë të tërë. Më pas kullojeni dhe “filtri” juaj magjik është gati!

Përdorimi:

Pini një gotë nga ky ilaç shtëpiak çdo mëngjes me stomakun bosh në mënyrë që të arrini rezultatet që ju nevojiten.

Disa nga përfitimet që, ndër të tjera, ju ofrojnë kumbullat janë:

Laksativ: Ka një sasi të madhe fibrash, të cilat ju ndihmojnë në procesin e tretjes.

Antioksidant: Lufton radikalet e lira në trupin tuaj.

Redukton rrezikun e kancerit: Kumbullat dhe antioksidantët e tyre veprojnë në mënyrë parandaluese dhe ulin ndjeshëm rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje.

Lufton diabetin: Ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak.

Përmbajtja e ulët e natriumit, yndyra e ulët dhe sheqernat e balancuara të kumbullave të thata i bëjnë ato një vakti ideal për ata që kujdesen për peshën e tyre, si dhe për diabetikët me ndjeshmëri ndaj insulinës.

Përdoreni këtë kurë mrekullibërëse dhe do t’ju ndihmojë vërtet të hiqni yndyrën e barkut në mënyrë natyrale dhe shumë efektive!