Tensionet përpara Kryeministrisë, protestuesi: Ndërhyrja e policisë me urdhër nga Rama! Edlira Çepani: Qeveria të ulet për zgjidhje, jo me paketa karamelesh

Një prej organizatorëve të protestës, ka treguar se si policia vendosi që të shpërndajë protestuesit nga rruga përpara Kryeministrisë. Në një prononcim për mediat, ai tha se sëbashku me organizatorët e tjerë, u thërritën në Drejtorinë e Policisë së Tiranës për të biseduar, ndërkohë që në atë moment është dhënë urdhri për të larguar qytetarët.





“Na kërkuam të shkonim në drejtori. Ne menduam se do shkonim për ngrohëse, pasi atë kërkuam. Kur shkuam në drejtori, ata liruan sheshin. Pra kur ikëm neve që kishim bërë njoftimin për protestë, ata liruan sheshin. Ishte e qëllimshme që na thërritën në drejtori. Kjo ishte me urdhër nga Edi Rama. Drejtorit të Policisë së Tiranës t’i vijë turp që na solli me të mirë në drejtori, dhe këtej dha urdhër për të liruar sheshin” – tha një prej organizatorëve.

Ndërkohë aktivistja Edlira Çepani, thotë se vendimarrësit në këtë vend e kanë humbur kontaktin me realitetin.

“Vendimarrësit e kanë humbur kontaktin me realitetin. Duhet t’i zgjidhim me paqe dhe me masa tamam, jo si ato paketat e karameleve që na kanë dhënë. Qeveritë ulen në tavolinë për të zgjidhur siytuatën, ndërsa ne na japin 4 ditë pushim. Tani është koha për të ngritur zërin” – tha Çepani.