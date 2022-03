U larguan nga zona e luftës në Ukrainë, Papa Françesku viziton fëmijët refugjatë në një spital në Romë

Papa Françesku vizitoi fëmijët ukrainas refugjatët të luftës, të cilët po trajtohen në një spital pediatrik në Romë.





Një nga fotot e publikuara nga Vatikani, tregon Papën duke biseduar me një vajzë me kokën e mbështjellë plotësisht me fashë, raporton Reuters.

Aktualisht, 19 fëmijë ukrainas po trajtohen në dy degë të Spitalit Bambino Gesu për kancer, për sëmundje neurologjike ose lëndime të rënda lufte, të shkaktuara nga shpërthimet, tha Vatikani.

Që nga fillimi i luftës, rreth 50 fëmijë nga Ukraina janë trajtuar në spital.

“Gjaku dhe lotët e fëmijëve, vuajtjet e grave dhe burrave që mbrojnë vendin e tyre ose që ikin nga bombardimet po tronditin ndërgjegjen tonë”, tha në një mesazh Papa, të premten, në një konferencë kishtare në Sllovaki.