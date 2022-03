Avancimi i luftës, agjentët perëndimorë futen brenda “kokës” së Putinit dhe zbërthejnë planet, ja çfarë pritet të ndodhë në të ardhmen

Udhëheqësi rus Vladimir Putin është bllokuar në një botë të mbyllur të krijuar prej tij, besojnë spiunët perëndimorë. Mirëpo kjo i shqetëson ata.





Për vite me radhë ata kanë kërkuar të futen në mendjen e zotit Putin, për të kuptuar më mirë qëllimet e tij.

Me trupat ruse të bllokuara në Ukrainë, nevoja për ta bërë këtë është bërë edhe më emergjente, teksa ata përpiqen të kuptojnë se si do të reagojë ai nën presion.

Të kuptuarit e gjendjes së tij shpirtërore do të jetë jetike për të shmangur përshkallëzimin e krizës në një territor edhe më të rrezikshëm.

Ka pasur spekulime se lideri rus ishte i sëmurë, por shumë analistë besojnë se ai në fakt është bërë i izoluar dhe i mbyllur për çdo pikëpamje alternative.

Izolimi i tij ka qenë i dukshëm në fotot e takimeve të tij, si kur takoi presidentin Emmanuel Macron, ku u vendosën në dy skajet e largëta të tavolinës.

Kjo ishte gjithashtu e dukshme në takimin e Putinit me ekipin e tij të sigurisë kombëtare në prag të luftës.

Plani fillestar ushtarak i Putinit dukej si diçka e krijuar nga një oficer i KGB-së, shpjegon një zyrtar i inteligjencës perëndimore. Por rezultati ishte kaos. Komandantët ushtarakë rusë nuk ishin gati dhe disa ushtarë kaluan kufirin pa e ditur se çfarë po bënin.

Vendimmarrës i vetëm

Spiunët perëndimorë, përmes burimeve të pa cituara, dinin më shumë për ato plane sesa shumë njerëz brenda udhëheqjes ruse. Por tani ata përballen me një sfidë të re – të kuptojnë se çfarë do të bëjë lideri rus më pas. Dhe kjo nuk është e lehtë.

“Sfida e të kuptuarit të lëvizjeve të Kremlinit është se Putini është vendimmarrësi i vetëm në Moskë”, shpjegon John Sipher, i cili më parë drejtonte operacionet e CIA-s në Rusi. Dhe edhe pse pikëpamjet e tij shpesh bëhen të qarta përmes deklaratave publike, të dish se si do të veprojë ndaj tyre është sfidë e vështirë e inteligjencës.

“Është jashtëzakonisht e vështirë në një sistem aq të mbrojtur sa Rusia të kesh inteligjencë të mirë për atë që po ndodh brenda kokës së liderit, veçanërisht kur kaq shumë nga njerëzit e tij nuk e dinë se çfarë po ndodh,” Sir John Saëers, një ish-kryetar. i MI6 të Britanisë.

Gjendja shëndetësore e Putinit

A ndryshoi diçka? Disa spekulojnë, pa shumë prova, për sëmundje të mundshme ose ndikimin e ilaçeve. Të tjerë tregojnë për faktorë psikologjikë, të tillë si ndjenja e kohës që i mbaron për të përmbushur atë që ai e sheh si fatin e tij në mbrojtjen e Rusisë ose rikthimin e madhështisë së saj. Udhëheqësi rus është izoluar dukshëm nga të tjerët gjatë pandemisë Covid dhe kjo gjithashtu mund të ketë pasur një ndikim psikologjik.

“Putini ka të ngjarë të mos jetë i sëmurë mendor dhe as të ketë ndryshuar, megjithëse është më shumë me nxitim dhe ka të ngjarë më shumë i izoluar në vitet e fundit,” thotë Ken Dekleva, një ish mjek dhe diplomat i qeverisë amerikane, dhe aktualisht një bashkëpunëtor i lartë në Fondacioni George HW Bush për Marrëdhëniet SHBA-Kinë.

Por një shqetësim tani është se informacioni i besueshëm ende nuk po gjen rrugën e tij në lakun e mbyllur të Putinit. Shërbimet e tij të inteligjencës mund të kenë hezituar përpara pushtimit për t’i thënë atij ndonjë gjë që ai nuk donte të dëgjonte, duke ofruar vlerësime rozë se si do të shkonte një pushtim dhe si do të priheshin trupat ruse para luftës. Dhe këtë javë, një zyrtar perëndimor tha se zoti Putin mund të mos ketë ende njohuri se sa keq po shkojnë gjërat për trupat e tij. Kjo çon në shqetësim se si ai mund të reagojë kur të përballet me një situatë përkeqësuese për Rusinë.