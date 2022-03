Dita e 25-të e pushtimit / Rusët rikthejnë ‘Gulakun’. Kievi dhe Lvivi zgjohen nga sirenat e alarmit, raketa hipersonike godet bazën ushtarake!

Pushtimi rus në Ukrainë ka hyrë në ditën e tij të 25-të, teksa lufta vijon në të gjitha frontet, ndërsa palët duket se asnjëra nuk ka ndërmend të heqë dorë nga kërkesat e saj, por ato që dëmtohen janë pikërisht qytetarët e pafajshëm ukrainas dhe ushtarët në vijën e parë të luftës.





Por, çfarë ka ndodhur në 24 orët e fundit në territorin e pushtuar ukrainas?

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka njoftuar kufizimet e vendosura në aktivitetet e 11 partive politike në vend, të akuzuar për lidhjet e tyre me Moskën.

Përmes një video-je të transmetuar gjatë natës, Presidenti Volodymyr Zelensky renditi disa nga partitë e ndaluara, duke përfshirë dhe “Platformën e Opozitës – Për Jetën”, një nga partitë më të mëdha pro-ruse me përfaqësues në parlamentin e Ukrainës. Partitë e tjera të kufizuara përfshijnë “Bllokun e Opozitës”, “Partinë e Sheriatit”, “Jonën”, “Opozitën e Majtë”, “Bashkimin e Forcave të Majta”, “Shtetin”, “Partinë Socialiste Progresive të Ukrainës”, “Partinë Socialiste të Ukrainës”, “Socialistët” dhe “Bllokun” e Vladimir Saldo.

Një ditë më parë Rusia përdori për herë të parë një raketë hipersonike që goditi një bazë ushtarake. Gjatë natës alarmet për sulme e bombardime kanë rënë thuajse në të gjithë vendin, madje edhe në Lviv, 70 km larg kufirit të Polonisë dhe që aktualisht kosiderohe3t si një nga qytete më të sigurta në këtë situatë lufte. Përveç Kievit dhe Lvivit, rreziku i sulmeve ajrore ka filluar në rajonet e Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovograd, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Zhytomyr dhe Vinnytsia.

Ndërkohë beteja mes forcave ruse dhe ukrainase vijon edhe në rrugë në Mariupol, ku bën të pamundur për ekipet e shpëtimit të arrijnë në teatrin e bombarduar para disa ditëve nga rusë, ku qindra njerëz mbeten ende të bllokuar nën tokë. Deri tani për shkak të luftimeve 3.3 milionë persona janë larguar nga vendi, ku më shumë se dy milionë ndodhen në Poloni.

Rrethimi dhe bombardimi i Mariupol/ Reagon Zelensky: Terror që do të mbahet mend ndër shekuj!

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha se sulmet ruse ndaj qytetit të rrethuar të Mariupolit janë akte terrori që do të mbahen mend për shekuj me radhë.

Përmes një video-mesazhi të postuar në orët e para të së dielës, presidenti ukrainas tha se Mariupoli do të mbahet mend në histori si shembull i krimeve të luftës.

“T’ia bësh këtë një qyteti paqësor, atë që pushtuesit e bënë, është terror që do të mbahet mend për shekuj me radhë”, tha ai.

Ai u tha ukrainasve se negociatat me rusët nuk janë “as të thjeshta as të këndshme, por janë të nevojshme”.

Në adresimin e tij drejtuar kombit, presidenti ukrainas tha se të shtunën ka biseduar me presidentin e Francës, Emmanuel Macron, lidhur me kursin e bisedimeve me Rusinë.

“Ukraina gjithmonë ka kërkuar zgjidhje paqësore. Për më tepër, ne jemi të interesuar për paqe tani”, tha ai.

Qyteti-port i Mariupolit është rrethuar nga trupat ruse dhe banorët e mbetur të bllokuar kanë mungesa të mëdha të ujit dhe ushqimit, teksa janë përballur me bombardime të vazhdueshme.

Të shtunën u raportua se trupat ruse kanë depërtuar brenda qytetit dhe se pati luftime edhe në qendër të këtij qyteti. Autoritetet lokale në Mariupol kanë thënë se disa mijëra banorë të këtij qyteti janë dëbuar në territorin rusë.

Rikthehet ‘Gulagu’/ Ukrainasit e kapur në Mariupol dërgohen me forcë në Rusi, ku i presin kampet

Banorët e Mariupolit, i cili po bombardohet vazhdimisht nga Rusia, janë dërguar me forcë në Rusi gjatë javës së fundit. Sipas këshillit të qytetit të Mariupolit “mijëra banorë të Mariupolit u deportuan në Rusi.

“Rusët i morën forcërisht dhe në mënyrë ilegale njerëzit që qëndronin në Bregun e Majtë dhe në godinën e klubit sportiv, ku më shumë se një mijë njerëz (kryesisht gra dhe fëmijë) fshiheshin nga bombardimet e vazhdueshme”, thuhet në deklaratë.

Këshilli ka bërë të ditur se banorët janë dërguar në kampet ruse, ku ata iu kontrollonin telefonat dhe dokumentet e tyre. Pas kësaj, banorët u ridrejtuan në qytete të largëta të Rusisë, por fati i të tjerëve mbetet i panjohur.

Lufta në Ukrainë/ UNICEF: Fëmijët rrezikohen të bien në duart e trafikantëve

Agjencia e Kombeve të Bashkuara për të miturit ka paralajmëruar se fëmijët që ikin nga lufta në Ukrainë po përballen me një rrezik të shtuar të trafikimit dhe shfrytëzimit të qenieve njerëzore.

Unicef deklaron se fëmijët përbëjnë 1.5 milionë nga ata që janë larguar nga vendi që nga fillimi i pushtimit rus më 24 shkurt, 500 prej tyre janë të pashoqëruar.

“Lufta në Ukrainë po çon në zhvendosje masive dhe flukse refugjatësh – kushte që mund të çojnë në një rritje të konsiderueshme të trafikimit të qenieve njerëzore dhe një krizë akute të mbrojtjes së fëmijëve. Fëmijët e zhvendosur janë jashtëzakonisht të cenueshëm ndaj ndarjes nga familjet e tyre, shfrytëzimit dhe trafikimit”, tha drejtori Rajonal i UNICEF-it për Evropën dhe Azinë Qendrore, Afshan Khan.

Gruaja e Presidentit Zelensky thirrje për korridore humanitare

Gruaja e presidentit ukrainas Olena Zelenska i ka bërë thirrje Këshillit Botëror të Kishave, një organizatë që përfaqëson 580 milionë të krishterë në mbarë botën, të ndihmojë në organizimin e “korridoreve të vërteta humanitare” në Ukrainë.

“Duke ditur përvojën e Këshillit Botëror të Kishave në zgjidhjen e krizave humanitare, ju kërkojmë të ndihmoni Ukrainën dhe ukrainasit që aktualisht po ikin nga lufta. Fillimisht ju kërkoj që të bëheni ndërmjetës në organizimin e korridoreve të vërteta humanitare”, thuhet në letrën e transmetuar nga presidenca ukrainase.

Këshilli Botëror i Kishave bashkon 352 kisha dhe komunitete të tjera kishtare nga rreth 100 vende dhe territore, duke përfshirë shumicën e kishave ortodokse, si dhe një numër të madh kishash anglikane, baptiste, luterane, metodiste dhe të reformuara.

Dhjetëra afrikanë, studentë dhe familjarë bllokohen në Ukrainë

Dhjetëra qytetarë afrikanë dhe të Lindjes së Mesme kanë mbetur të bllokuar në Kherson të Ukrainës pasi forcat e ushtrisë ruse morën kontrollin e qytetit gati dy javë më parë. Midis tyre ka familje, të diplomuar dhe studentë të vendosur pranë ambienteve universitare të Universitetit Shtetëror Kherson dhe Akademisë Detare Shtetërore Kherson.

Numri i njerëzve ngjyrë që kanë mbetur në qytet është deri në 150 dhe kryesisht shtetas të Ukrainës, Kamerunit, Nigerisë dhe Gabonit, sipas hulumtimit nga Korrine Sky dhe Francklin Momo Nanfack, të cilët janë të dy studentë ndërkombëtarë të universiteteve në vendin e Evropës Lindore. Gjithashtu studentët nga Siria, Palestina, Algjeria dhe Egjipti janë bllokuar në Kherson.

Britania: Rusia po dështon që të marrë kontrollin e hapësirës ajrore ukrainase

Ministria e Mbrojtjes britanike ka deklaruar se Rusia po dështon që të marrë kontrollin e hapësirës ajrore ukrainase, që është një prej objektivave të saj primar.

Sipas inteligjencës britanike, Rusia ka dështuar të marrë kontrollin e ajrit dhe kryesisht po mbështetet në armët që lëshohen nga hapësira ruse.

“Marrja e kontrollit të hapësirës ajrore ishte një prej objektivave primar të Rusisë në ditët e para të konfliktit dhe dështimi i tyre i vazhdueshëm për ta arritur këtë ka ngadalësuar ndjeshëm progresin e tyre operacional”, tha Ministria britanike e Mbrojtjes.