Humb jetën tragjikisht nga të shtënat gazetarja dhe ish-asistentja e lajmeve e CNN! Kush ishte 25-vjeçarja e talentuar

Gazetarja e pilotit Virginia, Sierra Jenkins, u vra tragjikisht nga të shtënat mëngjesin e së shtunës.





Gazetarja e gazetës Virginian-Pilot dhe ish-asistentja e lajmeve në CNN, Sierra Jenkins, ishte në mesin e personave që u qëlluan dhe u vranë nga tw shtwnat që la një person të vdekur dhe tre të tjerë të plagosur, Norfolk Virxhinia, tha policia.

Jenkins po largohej nga një restorant në qendër të qytetit Norfolk, Chicho’s Pizza Backstage, kur filloi një debat jashtë objektit, i ndjekur nga të shtëna me armë zjarri. Oficerët iu përgjigjën vendit të ngjarjes rreth orës 2 të mëngjesit dhe gjetën Jenkins dhe dy burra me plagë të rrezikshme për jetën. Një nga burrat, 25-vjeçari Devon M. Harris, u shpall i vdekur në vendngjarje dhe i dyti u transportua në spital, tha policia në një njoftim për shtyp. Jenkins gjithashtu u transportua në spital, ku më vonë vdiq, tha policia.

Dy persona të tjerë të gjetur nga policia në vendngjarje me plagë jashtë rrezikut për jetën janë dërguar gjithashtu në spital për trajtim, sipas policisë.

Kush ishte Sierra Jenkis?

Jenkins ishte “një grua e zgjuar dhe e talentuar me kaq shumë premtime”, tha kryeredaktori i Virginian-Pilot, Kris Worrell. “Pasioni i saj për gazetarinë ishte i pamohueshëm dhe komuniteti ynë është më i mirë për shkak të raportimit të saj. Ajo solli energji dhe ndjeshmëri në punën e saj si reportere e arsimit.”

“Të marrësh jetën e një të riu kaq të talentuar është shkatërruese,” shtoi Worrell. “Mendimet tona janë me familjen e Sierra dhe të gjithë ata që e njohën dhe e donin. Ne jemi absolutisht të thyer në zemër.”

Pasi dëgjoi për të shtënat, një redaktor gazete u përpoq të kontaktonte Jenkins, e cila ishte në një turne të lajmeve të fundit të shtunën në mëngjes, por nuk mundi ta kontaktonte atë, tha Worrell për CNN.

“Kur ai nuk mori vesh, ne thirrëm një gazetar tjetër,” tha Worrell. “Në raportimin e historisë së të shtënave, ne zbuluam se Sierra ishte një nga viktimat.”

Jenkins kishte qenë gjithashtu një praktikante kërkimore editoriale me CNN për tre muaj në verën e vitit 2020 dhe asistente e lajmeve në CNN Health nga shtatori deri në dhjetor 2020. Ajo filloi punën e saj në Virginian-Pilot menjëherë pas kësaj si reportere e lajmeve të fundit. Jenkins kohët e fundit kishte raportuar për politikat dhe çështjet e shkollave në të gjithë rajonin, tha gazeta në Facebook. Ajo gjithashtu kishte punuar më parë si studiuese editoriale në revistën Atlanta.

“Të gjithë e donin atë,” thotë babai

Duke folur për gazetën Virginian-Pilot , babai i Jenkins, Maurice Jenkins, e përshkroi vajzën e tij si një grua të re punëtore që i pëlqente të ishte gazetare.

“Ajo nuk ishte aspak një lloj personi që dilte jashtë,” tha Maurice Jenkins. Ai tha se shoqja e saj më e mirë e fëmijërisë ishte në qytet dhe të dy vendosën të dilnin bashkë.

“Të gjithë e donin atë,” tha ai. “Ajo ishte një person kaq energjik, i kujdesshëm dhe dhurues. Një nxitëse e vërtetë. Ajo do të bënte gjithçka për këdo.”

Si guvernatori i Virxhinias ashtu edhe avokati i Komonuelthit të Norfolk shprehën ngushëllimet e tyre për familjet e viktimave të shtunën.

“Në vend, ne do të bëjmë çmos për të kërkuar drejtësi dhe llogaridhënie me ligjet që kemi, por zgjidhjet për dhunën me armë fillojnë me zgjedhje të mira personale dhe reforma të arsyeshme ndaj ligjeve tona kombëtare dhe shtetërore për t’i mbajtur armët nga duart e aktorëve të këqij. Ne duhet të bashkohemi”, tha në Twitter Ramin Fatehi, avokati i Norfolk Commonwealth.

Autoritetet thonë se po vazhdojnë të hetojnë të shtënat dhe po i kërkojnë publikut që të dalë me çdo informacion.