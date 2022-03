Mariupol nën rrethim/ Bombardohet shkolla e artit ku strehon 400 ukrainas! Zelensky: Terror që do kujtohet ndër shekuj(VIDEO)

Këshilli i qytetit në qytetin e rrethuar të Mariupolit pretendoi se një shkollë arti që strehonte 400 njerëz ishte bombarduar. Presidenti i Ukrainës Zelensky tha se rrethimi i Rusisë ishte një “terror që do të mbahet mend për shekuj”





Më shumë se 1,300 janë ende të bllokuar në rrënojat e bombarduara të një teatri në qytetin e rrethuar të Mariupolit. Rusia pretendon se ka përdorur një raketë të dytë hipersonike ‘të pandalshme’ në një depo karburanti në Ukrainën jugore Guvernatori i Mykolaiv gjithashtu e quajti Rusinë ‘frikacake’ për vrasjen e të paktën 50 rekrutëve me një raketë teksa flinin. Presidenti Volodymyr Zelensky mbrëmë u zotua të vazhdojë misionin e shpëtimit pas ‘terrorit të plotë’ Zelensky thuhet se do të takohet me tiranin rus Vladimir Putin ‘në një moment’ në të ardhmen për bisedime paqeje Humbjet në të gjithë Ukrainën ndezën një protestë prekës në Lviv me 109 karroca të rregulluara për fëmijët viktima Autoritetet në qytetin port të rrethuar ukrainas të Mariupol thonë se ushtria ruse ka bombarduar një shkollë arti ku ishin strehuar rreth 400 njerëz.



Autoritetet lokale thanë të dielën se ndërtesa e shkollës u shkatërrua dhe njerëzit mund të mbeten nën rrënoja, por nuk kishte asnjë informacion të menjëhershëm për viktima. Pamjet e tmerrshme janë shfaqur me sa duket duke treguar Rusinë duke gjuajtur raketa vdekjeprurëse termobarike TOS-1A, të cilat supozohet se mund të shkrin organet e njeriut. Burimet e mbrojtjes nga Moska pohuan: “TOS-1A Solntsepek u përdor kundër nacionalistëve ukrainas nga milicia popullore e Republikës Popullore të Donetskut me mbështetjen e ushtrisë ruse gjatë një operacioni special në Ukrainë”.

Ndërkohë, autoritetet në qytetin lindor të Ukrainës, Kharkiv, thonë se të paktën pesë civilë, përfshirë një djalë nëntë vjeçar, janë vrarë në granatimet e fundit ruse. Më herët, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se rrethimi i qytetit port nga Rusia ishte “një terror që do të mbahet mend për shekujt e ardhshëm”. Komentet e tij erdhën pasi autoritetet lokale thanë se trupat ruse kishin dëbuar me forcë disa mijëra njerëz nga qyteti i rrethuar javën e kaluar, pasi Rusia kishte folur për ‘refugjatë’ që vinin nga porti strategjik.

“Gjatë javës së kaluar, disa mijëra banorë të Mariupolit u deportuan në territorin rus,” tha këshilli i qytetit në një deklaratë në kanalin e tij Telegram vonë të shtunën.

“Okupatorët morën ilegalisht njerëzit nga rrethi Livoberezhniy dhe nga streha në ndërtesën e klubit sportiv, ku më shumë se një mijë njerëz (kryesisht gra dhe fëmijë) fshiheshin nga bombardimet e vazhdueshme.”

Zelensky tha se rrethimi i Mariupolit “do të hynte në historinë e përgjegjësisë për krimet e luftës”.

“Ta bësh këtë në një qytet paqësor… është një tmerr që do të mbahet mend për shekujt në vijim.” Zelensky tha gjithashtu se bisedimet e paqes me Rusinë ishin të nevojshme, megjithëse ato nuk ishin “të lehta dhe të këndshme”. Ai tha se diskutoi rrjedhën e bisedimeve me presidentin francez Emmanuel Macron të shtunën.

“Ukraina ka kërkuar gjithmonë një zgjidhje paqësore. Për më tepër, ne jemi të interesuar për paqen tani”, tha ai.

Vladimir Putin thuhet se ka ‘pranuar përfundimisht’ të takohet personalisht me Zelenskyn për bisedimet e paqes.

Deri më tani negociatat kanë qenë mes ndërmjetësve në terren neutral, por lufta ka vazhduar në javën e saj të katërt. Tirani rus dyshohet se do të takohet me Presidentin Zelensky ‘në një moment’, raportoi Express . Dy liderët i kanë lënë ekipet e tyre diplomatike të zhvillojnë bisedimet e paqes në terren neutral që menjëherë pas fillimit të konfliktit më 24 shkurt, por një korrespondent i BBC-së ka konfirmuar që të dy do të takohen personalisht.

Putin është pajtuar me faktin se ai do të duhet të udhëheqë negociatat në një kohë në të ardhmen, tha Lysa Doucet e BBC-së.

Ajo tha: “Diplomatët po flasin, negociatorët po flasin. Ne e kuptojmë se Presidenti Putin më në fund ka rënë dakord që ai do të takojë, në një moment, Presidentin Zelensky i cili ka kërkuar një takim që nga janari.

“Nuk e ka thënë publikisht, e thotë krejt të kundërtën në publik”.

Ajo shtoi: “Kryeministri izraelit Naftali Bennett është shumë i zënë, presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan është shumë i zënë.