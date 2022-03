Nuk i lë vend imagjinatës/ Kim Kardashian shfaqet tejet provokuese në hapjen e dyqanit te saj më të ri (FOTO)

Kim Kardashian u fotografua teksa po shkonte tek dyqani i saj më i ri në Miami “SKIMS Swim” të shtunën mbrëma me një veshje plot shkëlqim.





Ylli televiziv mbërriti në promovimin e dyqanit të saj së bashku me motrën Khloe Kardashian. Dy motrat e famshme nuk i lanë shumë vend imagjinatës. Ato kishin zgjedhur veshje që ua nxirrnin në pah format e tyre të rrumbullakosura.

Kim kishte zgjedhur të vishte në hapjen e dyqanit të saj një palë streçe të ngjitura pas trupit ngjyrë gri, ndërsa lartë kishte vendosur ta kompletonte lukun me nje pale reçipeta të së njejtës ngjyrë.

Ndërsa Khloe në ndryshim nga e motra mbante veshur një fustan të shkurtër blu të ndezur, me dekolte të hapur.

Marka e famshme “SKIMS” e yllit të Kepping Up With The Kardashians u lançua për herë të parë në vitin 2019 dhe deri më tani disponon një buxhet prej 3.2 miliardë dollarësh.

Është hera e parë që “SKIMS” ka hyrë në ujërat e rrobave të banjës dhe Kim ka zgjedhur të jetë vetë imazhi i shumë prej modeleve të rroba banjove. Koleksioni “SKIMS” i bikinive u lançua si fillim në internet të premten përpara hapjes së tij në Miami dhe përmban 19 modele .

Dyqani më i ri i Kim Kardashian në Miami është një strukturë gjigante prej 320 metrash katrorë. Të shumtë ishin të ftuarit dhe blerësit të cilët morën pjesë mbrëmë në hapjen madhështore.

Brenda dyqanit, blerësit u mirëpritën nga një dhomë elegante njëngjyrëshe nudo-kafe me bikini që zbukuronin muret.

Mysafirëve u servirën akullore nga një stendë të personalizuar “SKIMS ICE CREAM”, e cila ndodhej në hyrje, ku po prisnin njërëz të shumtë për të hyrë brenda. Madje thuhet se disa njerëz kishin qëndruar aty duke pritur që një natë më parë për të zënë vend.