“Partia ime prandaj u shkri, është parti koti”/ Rama batuta me pronarin e furrës së bukës: Taksat i kemi më të ulëtat se partia juaj!

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një vizitë mbikëqyrëse këtë të dielë në një furrë buke për rritjen e çmimeve. Gjatë qëndrimit, Rama ka shkëmbyer disa batuta me një biznesmen, i cili deklaroi se është demokrat.

Nga ana e tij, biznesmeni e pyeti kreun e qeverisë se si qëndrojnë punonjësit e Shqipërisë në raport me ato të rajonit. Rama thotë se taksat për pagat janë më të ulëtat se sa ishin kur Partia Demokratike ishte në pushtet.

Bashkëbisedimi mes Ramës dhe pronarit të furrës së bukës:

Qytetari: Kam kënaqësi që jam përpara kryeministrit. Pavarësisht se jam demokrat, e respektoj Kryeministrin e vendit. Vërejtja ime ndaj qeverisë, pavarësisht se është e juaja. Ne si punëtorë të thjeshtë, dëshira ime do ishte të ishim në raport me vendet e rajonit. Po them për punëtorët. I kanë me kartë, një kartë një ose dy vjeçare, një kartë shëndeti, jo kështu me kartona. Jemi më poshtë si shtresë punëtore apo më lartë?

Rama: Tatimi mbi fitimin, tatimin mbi pagën e kemi më të ultin në rajonin. Kompanitë këtu paguajnë tatim fitimin më të madh në rajon, bizneset e mëdha. Kemi tatimin më të ulët në rajon, për bizneset e vogla. Shko në Kroaci dhe pyet sa paguajnë bizneset e vogla. E kemi tatimin më të u;lët sot për pagën se sa e kishte partia jote kur ishte në pushtet.

Qytetari: Partia ime prandaj u shkri, është parti koti. Trajtohet si fis. PD, qoftë ai që do vijë, t’i marrë njerëzit me kualitet. Jo fisin e vet.

Rama: Ne të gjitha këto i kemi ndryshe nga rajoni. Ne kemi vendosur të taksojmë zero biznesin e vogël, më shumë për biznesin e madh. Dhe ti s’ke veturë…

Qytetari: Kam dy vetura.

Rama: Ke dy vetura, do paguash taksën e naftës, se paske dhe dy vetura. Gjej një punëtor me dy vetura. Thotë kemi pagat e ulëta dhe kanë 2 vetura, se si ndodh kjo.