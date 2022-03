Përplasen 4 automjete në Kosovë, raportohet për 18 persona të plagosur

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Kosovë, ku raportohet se 18 persona kanë mbetur të plagosur.





Lajmi është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i policisë, i cili ka deklaruar se aksidenti ka ndodhur në mes të katër automjeteve.

Të lënduarit, sipas Policisë, janë dërguar me autoambulancë në spitalin rajonal të Pejës.

“Sot rreth orës 19:05 në fshatin Grabanicë të Klinës, ka ndodhur një aksident trafiku në mes katër veturave ku si pasojë 18 persona kanë marrë lëndime trupore. Të lënduarit janë dërguar me autoambulanca e disa të tjerë edhe me vetura private për në spitalin rajonal të Pejës”, ka thënë policia per mediat ne Kosove.