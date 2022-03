Petrit Vasili zbulon urdhrin që u është dhënë mjekëve: Duhet të tirazhojnë pacientët dhe të çojnë për analiza vetëm ata që…

Nënkryetari i Lëzizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, ka denoncuar përmes një konference për media urdhrin që u është dhënë poliklinikave dhe spitaleve që të pezullojnë analizat për pacientët për pjesën e mbetur të muajit marsit.

Teksa ka publikuar një urdhër të brendshëm të spitalit të Beratit, Vasili thekson se e njejtë është situata në çdo spitalit të vendit, ku mjekëve u kërkohet që të triazhojnë pacientët dhe të dërgojnë për analiza vetëm pacientët në gjendje të rëndë. Sipas Vasilit kjo është kriminale dhe vjen për shkak të mungesës së fondeve.

DEKLARATA E PLOTË E PETRIT VASILIT:

“Te nderuar qytetare! Ky eshte dokument zyrtar me firmë dhe vulë. I drejtohet mjekëve të familjes dhe poliklinikave si dhe spitaleve ku u kërkohet të pezullojnë analizat për pacientët për pjesën e mbetur të muajit mars. Mjekëve të urgjencës u kërkohet që të triazhojnë pacientët dhe të dërgojnë për analiza vetëm pacientët në gjendje të rëndë! Për pacientët e shtruar në spital urdhëri kërkon që “të kufizohen ekzaminimet laboratorike të panevojshme”! Keto urdhëra janë kriminale pasi i privojnë pacientët nga një ndërhyrje që mund të bëjë diferencën midis jetës dhe vdekjes tregojne qarte se sistemi shëndetësor ka falimentuar! Vetëm keta prej 9 vjetësh sistemin shëndetësor mund t’u kërkojnë mjekëve të shmangin ekzaminimet e panevojshëm! Çfarë do të thotë “ekzaminim i panevojshëm”??!! Protokollet e trajtimit mjeksor nuk flasin kurre per ekzaminime te panevojshme sepse te tilla koncepte te çmendura ekzistojne vetem ne mendjen e rilindjes. A ka kontroll për mënyrën se si shpenzohen burimet financiare të cilat edhe në sistemet më të pasura shëndetësore trajtohen me vëmendje maksimale?! Kur mjekët dhe specialistët e menaxhimit shëndetësor flisnin për rrezikun që vinte nga PPP-ja e laboratorëve, askush nuk e mendoi se situata do të arrinte deri në këtë pikë! Edhe OBSH u shpreh qarte ne ate kohe se laboratoret nuk duhet te jepeshin me koncesion. Mjeket ligjerisht nuk mund dhe nuk duhet ta zbatojne kete urdher sepse ky i ve perpara pergjegjesise ligjore ata vete per mjekim te pakujdesshem me pasoja jeten dhe shendetin e pacienteve. Ndërkohë pacientët të cilëve së shpejti do t’u vijë një mesazh për t’i njoftuar se ekzaminimet e planifikuara për muajin mars do të shtyhen për në muajin prill. Kjo qeveri qe ka para’ te paguaje inceneratoret dhe Klodian Zoton dhe stela gugallen, te paguaje koncesione e tendera sekrete me 10 fishin e cmimit nuk paska leke per analizat e shqiptareve. Ketu e katandisi shendetesine Edi Rama duke shenuar fundin e duke mos siguruar as minimumin analizat mjeksore. Prokuroria per turpin e saj ka lidhur duart dhe sheh krimin ne mes te dites dhe nuk reagon. Çfare drejtesie e re eshte kjo qe edhe perpara skandaleve kaq te renda nuk reagon.”