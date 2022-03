Tronditet Kremlini/ Putin i kërkon stafit të kryejë stërvitjen e sulmit bërthamor

Vladimir Putin ka tronditur zyrtarët e Kremlinit duke urdhëruar një stërvitje evakuimi të luftës bërthamore në mes të tensionit akut me Perëndimin, ka pohuar një burim, raporton The Mirror.





Ai pohoi gjithashtu se numri i të vdekurve rusë në luftën në Ukrainë ishte më i lartë se vlerësimet e Kievit me mbi 17,000 viktima në 23 ditë luftimesh.

Një Putin i vetmuar “i dëshpëruar” “shpesh e derdh zemërimin e tij mbi ata që janë afër tij”, thotë një llogari e re.

Ata thonë: “Ai nuk ka biseda të thella me pothuajse askënd, dhe kontakte të kufizuara edhe me fëmijët e tij – jo vetëm vajzat e tij [të rritura] por edhe fëmijët e tij [të pazbuluar] me [gjimnasten fituese të medaljes olimpike, 38] Alina Kabaeva”.

Burimi është një kanal Telegram që supozohet se është i lidhur me një ish-inteligjencë të Kremlinit, i cili pretendon se ka lidhje të ngushta me ata në rrethin e Putinit.

Ndërsa fillimisht u hodh poshtë si jo e besueshme, njoftimet e fundit që i atribuohen inteligjencës perëndimore kanë bërë jehonë ndaj pohimeve të saj mbi çështjet e supozuara shëndetësore të Putinit.

Në një postim të fundit, kanali General SVR tha se figurat e larta politike “u paralajmëruan në emër të presidentit se, ndoshta në të ardhmen e afërt, ata do të marrin pjesë në praktikimin e evakuimit në rast të një lufte bërthamore”.

“Të gjithë ata që u kontaktuan me këtë paralajmërim ishin të befasuar dhe të shqetësuar për këtë iniciativë të Presidentit”. “Por të gjithë, pa përjashtim, konfirmuan gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë”.

“Gjendja e përgjithshme mendore e Vladimir Putin kohët e fundit ka shkaktuar alarm tek njerëzit në rrethin e brendshëm të presidentit.”

Duke përsëritur pretendimet e mëparshme për gjendjen e tij të supozuar – të hedhur poshtë më parë nga Kremlini – postimi thoshte: “Kur Vladimir Putin, i cili vuan nga onkologjia, sëmundja e Parkinsonit dhe çrregullimi skizoafektiv, fton anëtarët e qeverisë dhe krerët e Dumës së Shtetit dhe Këshillit të Federatës. [Dhomat e ulëta dhe të sipërme të parlamentit] për të marrë pjesë në përgatitjen për evakuim në rast të një lufte bërthamore…nuk bëhet aspak argëtuese”.

“I vetmi person që mund të shkaktojë Harmagedonin është Putin”, thuhet në llogari.

Ai përmend ish-presidentin Dmitry Medvedev, i cili tani ka një rol sigurie, së bashku me kryetarët e dy dhomave të parlamentit – Vyacheslav Volodin dhe Valentina Matviyenko – midis atyre që iu tha se do të kishte një stërvitje për luftë bërthamore.

Një çrregullim skizoafektiv është një gjendje e shëndetit mendor që përfshin simptoma të skizofrenisë, për shembull, halucinacione ose deluzione, dhe çështje të humorit si depresioni ose mania.

Kanali sot pretendoi se Rusia kishte regjistruar numrin e të vdekurve në 17,000 duke përfshirë 12,949 personel shërbimi.

Pjesa tjetër ishin nga ushtritë private ushtarake – ose mercenarë, që mbështesin Kremlinin dhe që supozohet se janë vendosur në Ukrainë.Rusia nuk ka dhënë numrin e saj të vlerësuar të vdekjeve në Ukrainë për më shumë se dy javë.

Raportet e mëparshme thanë se Putin kishte zhvendosur anëtarë të paidentifikuar të familjes së tij të ngushtë ose në një vilë luksoze malore në Zvicrën neutrale ose në një bunker nëntokësor të teknologjisë së lartë në malet Altai të Siberisë.

Shkencëtari politik Valery Solovey, 61 vjeç, i lidhur me kanalin Telegram, tha në fillim të këtij muaji: “Në fakt, nuk është një bunker, por një qytet i tërë nëntokësor, i pajisur me shkencën dhe teknologjinë më të fundit”.

Ai paralajmëroi: “Shpresoj se kjo do të thotë diçka për ju? Që Presidenti dërgon familjen e tij në këtë bunker.”

Ai nuk i identifikoi anëtarët e familjes së Putinit, por më parë pretendoi se Kabaeva është bashkëshortja e tij sekrete dhe zonja e parë e fshehur e Rusisë.

“Kjo është familja e tij e vërtetë dhe Alina është në gjendje të ndikojë në vendimet e tij,” tha ai vitin e kaluar.

Një ish-profesor në Institutin Shtetëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Moskë (MGIMO) – një terren trajnimi për diplomatët dhe spiunët e ardhshëm të lartë – shtëpia e Solovey u kontrollua kohët e fundit dhe ai u pyet për tetë orë.

Kanali ka pohuar gjithashtu se Putini dhe ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu – i ngarkuar për pushtimin ushtarak të lëkundur të Ukrainës – morën pjesë në një ritual shamanik në Siberi, i cili përfshinte sakrificën e një ujku të zi në një rit për të përmirësuar shëndetin e presidentit.

Aty thuhej: “Një copë pëlhure e bardhë u lag me gjakun e ujkut dhe u dogj. Ata dyshohet se panë një korb të zi në tymin që qarkullonte për një kohë të gjatë. Për disa arsye, kjo shenjë iu shpjegua Putinit si një sukses i madh.”

I pyetur për pretendimet e tij se Putini kishte një sëmundje të rëndë, të mohuara fuqishëm nga Kremlini, Solovey tha: “Unë nuk e përdor shprehjen ‘i sëmurë përfundimisht’ dhe nuk e kam përdorur kurrë. “Unë përdor një eufemizëm: rrethanat personale të forcës bindëse.”

Putini ka dy vajza të rritura Dr Maria Vorontsova, 36 vjeç, një gjenetiste dhe Katerina, 35, një kërcimtare “rock’n’roll” e kthyer në matematikane.

Ai raportohet gjithashtu se ka një vajzë Luiza Rozova, një trashëgimtare 18-vjeçare e njohur gjithashtu si Elizaveta Krivonogikh, nga një marrëdhënie e mëparshme me pastruesen e kthyer në multimilionere Svetlana Krivonogikh, 45 vjeç, tani ortake e një banke të madhe ruse. Thashethemet e pakonfirmuara të mohuara nga Kremlini thanë se ai ka fëmijë me Kabaeva. (BW)