‘Veç monitorimit të çmimit, do masim dhe peshën’/ Ministrja e Financave paralajmëron furrat e bukës: Mos abuzoni!

Ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj paralajmëroi bizneset e furrave të bukës që të mos abuzojnë, pasi task-forca e ngritur nga qeveria për rritjen e çmimeve do të monitorojë jo vetëm çmimin e bukës, por dhe peshën e saj.

Gjatë vizitës në një furrë buke, e shoqëruar dhe nga Kryeministri Rama, ministrja kërkoi nga furrat e bukës që të mbajnë një peshore afër kasës në mënyrë që konsumatori të shohë peshën e asaj që paguan.

“Çdo furrë buke ka detyrimin të afishojë çmimin e bukës dhe peshën. Gjatë kësaj periudhe ka patur ankesa të ndryshme që furrat e bukës nuk e respektojnë. Çmimet po rriten dhe ka një shqetësim për rritjen e çmimeve, asnjë tregtarë të mos abuzojë me peshat dhe çdo konsumator të marrë atë që paguan. Ne nëpërmjet task-forcës do kemi shumë kujdes të mbikëqyrim dhe peshat në mënyrë që të mos ketë abuzime dhe konsumatori të marrë atë që paguan. E mira do ishte që afër kasës të kishte dhe një peshore, ku konsumatori ta shoh dhe të marrë atë që paguan”, tha Ibrahimaj.