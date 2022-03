“Akti i fundit i Lulzim Bashës”/ Komisioni i Rithemelimit për thirrjen e Grupit Parlamentar të PD-së: Tashmë mundësi bashkimi, nuk është koha për të nxjerrë…

Komisioni i Rithemelimit ka reaguar për dorëheqjen e Lulzim Bashës nga posti i kryetarit të PD-së. Me anë të një deklarate, Komisioni i Rithemelimit e quan një mundësi të mirë këtë moment për të bashkuar demokratët.





Duke komentuar thirrjen e Grupit Parlamentar të PD-së, që ish-kryeministri Berisha të bëjë hapa pas si Lulzim Basha, Komisioni i Rithemelimit thotë se nuk është koha për të nxjerrë ultimatume apo deklarata të pavotuara nga të emëruarit e të shkarkuarve.

Postimi i Komisionit të Rithemelimit:

Akti i fundit i Lulzim Bashes, i shkarkuar me voten 4446 delegateve ne Kuvendin historik te Partise Demokratike te dates 11 dhjetor 2021, dhe me voten e 44 mije anetareve te PD-se ne referendumin e 18 dhjetorit, shenon largimin e tij te zvarritur pa fund, pa asnjë lloj argumentimi dhe asnje marrje pergjegjesie.

Me gjithe kete, kjo eshte një mundesi e mire per te bashkuar demokratet permes institucionit te votes se lire. Tani nuk eshte koha per te nxjerre “ultimatume” apo deklarata te pavotuara nga te emeruarit e te shkarkuarve.

Te emeruarit e vules, te shkarkuar nga kuvendi historik i 11 dhjetorit 2021, po kerkojne te luajne me bllofin duke besuar se mund te mbajne peng simbolet e PD-se e duke vene kushte sipas filozofise se te dorehequrit apo nga të emeruarit e tij ne PD-ne e Vules. Tani nuk eshte koha per thellimin e perçarjes, por per fillimin e nje procesi te hapur, te sinqerte dhe perbashkues i cili sigurisht kalon vetem permes votes se lire te demokrateve!