Dorëheqja e Bashës/ Deputeti i “pezulluar”: Deklarata e Grupit të PD u lexua pa pyetur, konfuzion i atij që e hartoi! Thelbësore është që…

Deputeti Tritan Shehu ka reaguar pas dorëheqjes së Lulzim Bashës nga posti i kryetarit të PD-së, duke u shprehur se ai pranoi të ekzekutojë vendimin e Kuvendit të 18 dhjetorit.





Me anë të një postimi në Facebook, Shehu shkruan se Basha liroi zyrën që po e mbante padrejtësisht me ndihmën e shkopinjve dhe gazit të Ramës.

Deputeti i Komisionit të Rithemelimit, gjithashtu komentoi deklaratën e grupit parlamentar të PD-së ku i bëhej thirrje mbështetësve të Berishës që të ngrenë një mekanizëm që ish-kryeministri të bëjë hap pas si Lulzim Basha.

Postimi i plotë Tritan Shehut:

Po lexoj nje „deklarate“ ne „emer“ te grupit parlamentar! Por pa u pyetur edhe vete grupi parlamentar! Nje deklarate qe vecse tregon se paku konfuzionin e atij qe e hartoi. Te nderuar kolege deputete! Le te jemi te qarte, Z.Basha sot vecse pranoi te ekzekutoje, nen presionin e antareve te PD dhe votuesve te saj, vendimin per shkarkimin e tij nga posti i Kryetarit te PD, i ratifikuar ky prej 18 Dhjetorit.

Asgje tjeter, ai qe prej asaj date nuk ishte kryetar. Ne fakt ai keshtu po liron nje zyre te mbajtur padrejtesisht me ndihmen e shkopinjve dhe “gazit” te Rames. Sidoqofte ne te gjithe se bashku duhet ta shfrytezojme kete ngjarje, per te cuar ne normalitet PD e grupin e saj parlamentar. “Deklarata” qe degjova pak me pare nuk ndihmon ne kete drejtim, perkundrazi ajo tingellon si ai “litari” i lene jashte “varrit”, qe synon te na ktheje ne piken fillestare. Bashkimi i te gjitheve neve, tashme eshte nje realitet qe po ndodh. Ky proces do te finalizohet duke qene se bashku, duke denuar si staliniste edhe ato “pezullime” e “perjashtime” jo statuore, qe per turp vazhdojne te artikulohen dhe ne kete leter te shperndare.

Ky normalizim duhet te filloje, ashtu sic po ndodh realisht, nga Grupi Parlamentar, nga ne deputetet, per te reflektuar me tej ne te gjithe PD. Deklarata te tilla te hedhura me nxitim nga individe, nuk ndihmojne kete proces te desheruar. Normalizimi kerkon aplikimin e cfare eshte thelbesore ne demokraci:

1-Hapesira per te gjithe ne bashkejetese si te barabarte midis te barabartesh.

2-Njohjen e votes se lire si mekanizmin per zgjedhjet dhe vendimarjet ne PD.

Kush merr mbi vete te drejten per te perjashtuar apo pezulluar koleget, nuk mund te jete demokrat dhe as i sherben demokracise e PD. Ngjarjet e ketyre muajve te fundit e rikonfirmuan kete te vertete te madhe. Jane keto rregulla, qe duhet te implementohen menjehere, te mbledhur se bashku per te zgjedhur drejtuesit tane reale, duke filluar nga grupi parlamentar e vazhduar me tej ne te gjithe nivelet e PD…deri ne zgjedhjen e lire te kryetarit tone te ardhshem. Per te dale perfundimisht keshtu nga kriza ku na ka futur mentaliteti “antivote”, per te mos u perseritur kurre keto ngjarje te renda.