Edi Reja me ‘dhimbje koke’/ Gripi pamundëson sfidën ndaj Spanjës për Enea Mihaj dhe Nedim Bajrami, ja ndryshimet e fundit

Kombëtarja shqiptare pëson përsëri ndryshime. Shkak është bërë gjendja gripale dhe infektimi me COVID-19 të dy futbollistëve. Lajmi është publikuar nga Departamenti i Komunikimit pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Lojtarët në fjalë janë, Enea Mihaj dhe mesfushori Nedim Bajrami.





Këto dy mungesa do të ndihen, pasi Mihaj dhe Bajrami janë lojtarët kyç të Kombëtares Shqiptare, edhe pse mungesa e tyre do të jetë në dy ndeshje miqësore, ndaj Spanjës dhe Gjeorgjisë.

Sfida ndaj Spanjës është tepër e rëndësishme pasi luhet kundër një kundërshtari të fortë dhe fitues i Kupës së Botës dhe Kampionatit Europian. Ndërsa sfida me Gjeorgjinë, për trajnerin e kombëtares shikohet një test edhe për lojtarët e rinj.

Shqipëria do të luajë me Spanjën në Barcelonë më 26 mars miqësoren e parë dhe më 29 mars do të presë Gjeorgjinë në “Air Albania” në miqësoren e dytë të këtij muaji.

Debutuesit këtë herë do të jenë tre futbollistë, duke filluar me portierin Elhan Kastrati, i cili aktivizohet në Serinë B italiane me Çitadelën, mesfushori Kristjan Asllani, që po shkëlqen në Serie A me Empolin dhe mbrojtësin Adrian Bajrami të Benfikës. Mbrojtësi 19-vjeçar ishte grumbulluar fillimisht me ekipin Kombëtar U-21, por pas bisedës mes stafeve teknike u vendos që të kalojë te ekipit Kombëtar A.

Lëvizja taktike e Rejas

Trajneri Edoardo Reja, në mungesë të Enea Mihaj dhe Nedim Bajrami, ka vendosur të thërrasë në Kombëtare mbrojtësin Herdi Prenga, i cili po bën paraqitje të mira këtë sezon me skuadrën e Kisvárdas në Hungari dhe mesfushorin Endri Çekiçi.

Për Prengën është një rikthim pasi është grumbulluar edhe më parë me Kombëtaren A, ndërsa ka qenë pjesë edhe e Kombëtares U-21 në të kaluarën. Futbollisti do t’i bashkohet të hënën skuadrës në grumbullimin që do të nisë në Barcelonë. Ndërsa Çekiçi ka qenë rregullisht pjesë e Kombëtares në ndeshjet e fundit.