“Ftoj demokratët dhe demokratët kudo që janë!”/ Basha hoqi dorë nga udhëheqja e PD-së, Berisha: Përparësia është…

Lulzim Basha ka dhënë të hënën dorëheqjen nga drejtimi i Partisë Demokratike, por tani njëri nga nënkryetarët do të duhet ta marrë “timonin” e entit politik.





Pak momente më pas, ka ardhur edhe reagimi i Sali Berishës, i cili ka theksuar se përparësia e partisë është bashkimi i demokrateve mbi bazën e kontributeve të tyre.

Reagimi i plotë:

Bashkimi i demokrateve mbi bazen e kontributeve te tyre eshte perparesia e PD!

Te dashur miq, rikthimi tek vota e lire e çdo demokrati dhe njohja e kontributeve te gjithesecilit eshte rruga e vetme qe sjell bashkimin dhe me pas fitoren e PD.

Ftoj demokratet dhe demokratët kudo qe jane te punojme se bashku per nje Parti Demokratike me te bashkuar, me te forte, me te hapur. Rrofte Partia Demokratike!