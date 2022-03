“Truri i tij i sëmurë kërcënon të shkatërrojë botën!”/ Eksperti i gjuhës së trupit analizon Putinin: Është bërë paranojak

Australiani Allan Pease, një ekspert i gjuhës së trupit me famë botërore thotë se sjellja e e çmendur e Putin në Ukrainë tregon se sa shumë i është përkeqësuar shwndeti mendor në vetëm disa muaj.





Ai u takua për herë të parë me Putinin 39-vjeçar në vitin 1991 në qytetin e tij të lindjes, Shën Petersburg, vetëm një vit pas rënies së Bashkimit Sovjetik. Ish-agjenti i KGB-së Putin sapo ishte emëruar zëvendës nga kryetari i sapozgjedhur i Shën Petersburgut, Anatoly Sobchak.

Siç tha Allan i njohur për shumë vite si ‘Mr Body Language’ – për The Sun Online, rrethanat pas takimit të tij me presidentin e ardhshëm të Rusisë ishin jashtëzakonisht me fat.

“Ne bëmë tre takime me Presidentin Boris Yeltsin, por ai nuk u paraqit kurrë. Pastaj një nga ekipi ynë i xhirimit që po dokumentonte vizitën tonë na tha se e njihnin Anatoly Sobchak, politikanin e parë të zgjedhur zyrtarisht në Rusi”Ne i thamë atij se si të dilte në TV. Atij i pëlqeu ideja dhe pranoi të na takonte në Pallatin e famshëm të Dimrit të Shën Petersburgut. Por ditën e takimit tonë, ai nuk mundi të shfaqej, kështu që dërgoi zëvendësin e tij në vend të tij. Një Vladimir Putin.

Në atë kohë, Putin nuk ishte një figurë e njohur gjerësisht në Rusi, megjithëse e kaluara e tij në KGB ishte e njohur. Përshtypjet e para të Allan-it për të ishin se, me 5 këmbë e 7 inç, ai ishte shumë më i shkurtër se sa priste.

Ajo që i mungonte në gjatësi, megjithatë, e kompensoi në tru.

“Ai ishte një nxënës i shpejtë dhe e mori shpejt atë që i mësova. Më vonë, e pashë duke përdorur të njëjtat teknika që i mësova në gjuhën e trupit në TV.

Allan thotë se i ka dhënë Putinit një sërë mësimesh kyçe të cilat ai i ka përdorur për pjesën më të madhe të 30 viteve të fundit. Politikanët në BRSS kishin një reputacion për teknikën e tyre agresive të të folurit dhe diplomacinë jokonvencionale.

Në mënyrë famëkeqe në vitin 1960 në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, lideri sovjetik Nikita Hrushovi hoqi këpucën dhe e goditi mbi tavolinë për të vënë në dukje përgjigjen e tij të furishme ndaj fjalimit të një delegati tjetër.

Allan i mësoi Putinit një nga “pozat e fuqisë” më të rëndësishme, të ashtuquajturën “poza e rrëpirës”.

Ai shpjegoi: “Ju i bashkoni duart si një kambane kishe dhe përkuleni prapa. Buzëqeshni pa treguar dhëmbët. Gjuha e trupit është vetëm shprehje e jashtme e gjendjes emocionale. Është një rast i shkakut dhe pasojës. Ky qëndrim ju bën të dukeni të sigurt dhe në kontroll të emocioneve tuaja. Nëse e përvetësoni këtë qëndrim – edhe nëse ndiheni nervoz, ka një efekt. Nëse e mbani qëllimisht këtë qëndrim në një takim apo intervistë, do të filloni të ndiheni më të sigurt. Shikoni video të Putinit nga para krizës në Ukrainë . Ai mban këtë qëndrim. Nuk do ta shihni duke kryqëzuar krahët.”

Një nga sfidat më të vështira të Allan ishte mësimi i ish-sovjetikëve se si të humbnin atë që ai e quajti “fytyra ruse”.

Siç tha ai: “Burrat nuk lejoheshin të buzëqeshnin në forcat e armatosura sovjetike, pasi nuk do të merreshe seriozisht.

“Unë u thashë atyre se nëse do të bëni biznes me jo-rusë, duhet të buzëqeshni.”

Megjithëse Putini nuk njihet për buzëqeshjen e tij të ngrohtë, fotot e tij nga ditët e para të presidencës e tregojnë atë duke buzëqeshur me kryeministrin e atëhershëm Tony Blair. Ai gjithashtu bëri një shfaqje të rrallë emocioni pak pasi mori pushtetin në vitin 2000, kur u shfaq në funeralin e ish-mentorit të tij Anatoli Sobchak.

Udhëheqësi rus ishte dukshëm i mërzitur ndërsa përqafoi të venë e Sobchak.

Siç tha Gabriel Gatehouse i BBC-së në vitin 2018, Sobchak ishte njeriu që “rrëmbeu nga errësira një oficer të rangut të mesëm të KGB-së me emrin Vladimir Putin dhe i dha atij punën e tij të parë në politikë”.

Ndër mësimet që Allan i mësoi Putinit ishte ecja në një “gjysmë-marshim” me krahët që tundeshin anash.

Kjo formë e ecjes më shumë si burrështetas, me të dy krahët të lëkundur anash, ishte diçka që Presidenti i SHBA Ronald Reagan e përsosi në vitet 1980, pohoi Allan. Një foto e vitit 2000 tregon Putinin dhe Blerin duke u përpjekur të “madhojnë” tjetrin gjatë një vizite në Downing Street jo shumë kohë pasi ai u bë president.

Paraardhësi i Putinit, Boris Yeltsin, u konsiderua gjerësisht si një shaka deri në fund të presidencës së tij.

“Kur mbërritëm, ne donim të takoheshim me presidentin e ri të Rusisë Boris Jelcin. Ne e dinim se ai kishte nevojë për shumë punë në stilin e tij të prezantimit pasi ai u duk paksa idiot. Ai gjithmonë kërcente, rrallë herë i matur. Jo çfarë donte populli rus. Mendimi ynë ishte se ne do t’i mësojmë Yeltsin se si të prezantohet në TV dhe si të bëhet një udhëheqës më i besueshëm.”

Putini, ndryshe nga Jelcini, gjithmonë është përpjekur ta paraqesë veten si një figurë qetësie. Allan e përshkruan udhëheqjen e Putinit për pjesën më të madhe të 22 viteve të fundit si “një grusht hekuri në një dorezë prej kadifeje”.

“Historikisht, Putini ka bërë disa gabime të mëdha si politikan,” tha ai.

Duke iu referuar luftës në Ukrainë, ai vazhdoi: “Putin ndoshta mendoi se Presidenti Zelensky do të ikte nga Ukraina pas pushtimit dhe rusët do të mirëpriteshin krahëhapur.

“Ai mendoi se do të ishte në gjendje të pretendonte Donbasin, Luhanskun dhe Donetsk, si dhe të forconte kontrollin e tij në Krime dhe të shihte Ukrainën të çmilitarizuar.”

Kur Allan udhëtoi për herë të parë në ish-Bashkimin Sovjetik, ai e kuptoi se pritshmëritë ruse nga udhëheqësit e tyre ishin shumë të ndryshme nga ato të shumë perëndimorëve.

Duke shpjeguar personalitetin e “djaloshit të ashpër” të Putinit, Allan tha: “Populli rus dëshiron që presidenti të jetë GI Joe. Një patriot.

“Ata duan ta shohin të fluturojë me aeroplan, të jetë kampion i arteve marciale. Për shumë vite, ai e ka kryer jashtëzakonisht mirë atë rol.”

Ndërsa Jelcin u pushua nga puna në shtëpi si një i dehur i tërbuar, Putini ka promovuar një imazh të pastër si një njeri i veprimit. Ai ka një rrip të zi në xhudo, luan hokej mbi akull dhe pozon për mundësi fotosh pa këmishë mbi një kalë ndërsa është në udhëtime gjuetie ose peshkimi. Allan pretendon se sjellja e Putinit ka ndryshuar ndjeshëm në muajin e kaluar. Ai ka shtuar shumë peshë, ka shumë yndyrë. Thashethemet mes shumë miqve të mi në Rusi janë se ai ka kancer të zorrës së trashë. Shtimi në peshë është shpesh një simptomë e trajtimit.

“Putini ka qenë gjithmonë një fanatik fitnesi,” shtoi ai. “Është e qartë se për momentin, ai nuk po punon. Kështu që në Rusi po qarkullojnë thashethemet se ai ka kancer ose Parkinson të hershëm.”

Megjithatë, ai thotë se sjellja dhe gjuha e trupit të Putinit tani janë krejtësisht të ndryshme.

Duke iu referuar “tavolinës absurde të gjatë” të Putinit në të cilën ai është fotografuar javët e fundit, ai tha se pozicionimi i tij “në skajin tjetër me shpinën te muri ose dritarja” ishte sikur ai “po priste një sulm”. Ai e quajti këtë një simptomë të “paranojës” në rritje të Putinit, potencialisht një shenjë e dikujt që ka qenë shumë i izoluar gjatë gjithë pandemisë.

“Shtimi në peshë është i konsiderueshëm, po ashtu edhe ai që distancohet. Ai i mban të gjithë në anën e kundërt të dhomës nga ai. Është e qartë se diçka po ndodh në kokën e tij. Ai nuk dëshiron të jetë rreth njerëzve.” Në një fjalim të fundit, një Putin i ndezur paralajmëroi se “patriotët dinë t’i gjejnë tradhtarët”, shumë larg imazhit të ftohtë dhe llogaritës që ai shfaqte.

Sëmundja e tij, qoftë fizike apo mendore, mund të shpjegojë veprimet e tij të nxituara në Ukrainë, beson Allan.

“Putini është 69 vjeç tani,” tha ai. “Ai ka qenë gjithmonë një patriot. Nëse do të bënte një lëvizje për Ukrainën, me sëmundjen e tij, ai mund të jetë duke menduar, ‘mallkuar ata, unë do të hyj”. Ai shtoi se udhëheqësi rus ka të ngjarë të priste pak rezistencë në Ukrainë.

Allan, i cili udhëtoi në Rusi çdo vit për tre dekadat e fundit para Covid-it, thotë se për herë të fundit e pa Presidentin Putin në 2014 në Lojërat Olimpike Dimërore në Soçi.

“Ai dukej njësoj si në vitin 1991”, tha ai. “Nuk ka pasur asnjë ndryshim thelbësor në qasjen apo sjelljen e tij që nga rënia e komunizmit. Ky ndryshim është një gjë e fundit dhe lidhet me fytyrën e tij të fryrë.”

Të premten, ekspertët e gjuhës së trupit pretenduan se ndryshimet e Putinit treguan se ai mund të jetë jashtëzakonisht i sëmurë . Në një video të fundit ai dukej se kishte vështirësi në ecje, ndërsa në daljet e tij në shtyp ka qenë dukshëm “me pak energji”.