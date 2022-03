Basha nuk largohet dot nga selia, rikthehet në zyrë 24 orë pas dorëheqjes! Cili do të jetë “fati” i Partisë Demokratike?

Edhe pse Lulzim Basha dha pasditen e djeshme dorëheqjen nga posti i Kryetarit të Partisë Demokratike, ditën e sotme është rikthyer sërish në seli. Në oborrin e partisë Basha u përball me grupimin Dhjetor ‘90, të cilët prej muajsh kërkonin largimin e tij nga partia. Megjithatë, situata në PD është thuajse e qetë. Basha ka shkuar në zyrë pak pas kryetarit të komanduar, Enkelejd Alibeaj.

Sidoqoftë, kjo është edhe një ndër çështjet që akoma nuk siguron qetësinë në PD. Kjo pasi ish kryeministri Sali Berisha ende synon të nisë procesin e zgjedhjes së kryetarit të ri të demokratëve në kuvendin e 30 prillit. Pra, detyra e Enklejd Alibeaj nuk është thjesht të zëvendësoje postin e Lulzim Bashës si kryetar i komanduar por të bashkojë dy kahet e ndasive politike te demokratët me apo pa Berishën.

NEGOCIATAT NË PD

Pika e 4 e kërkesave në deklaratën zyrtare nga deputetet cek pikërisht negocimi me deputetët e pezulluar. Pra e thënë ndryshe, demokratët synojnë bashkimin pavarësisht përplasjes së dy B-ve (Berisha-Basha) për të krijuar rrjedhimisht opozitën e fortë përballë mazhorancës.

Një prej anëtarëve të grupit të ’90, Bislim Ahmetaj ka folur sot para Selisë blu se grupimi që ai përfaqëson do të bëjë gjithçka që të mbledhë në një tryezë 2 grupet në PD.

“Sot kujtojmë votën e lirë. Në Shqipëri institucioni i dorëheqjen është më pak i arriri deri më sot. Akti i djeshëm i kryetarit erdhi i stërvonuar kur ai mbeti një pakicë shumë e vogël. Sot jemi para jush për të thënë që jemi këtu, te Partia Demokratike edhe pse ende nuk janë hapur dyert. Ne do të hyjmë në PD kur Alibeaj të ulet në tryezë me grupin e rithemelimit. Ne do t’i ulim ata në tryezë. Këtë herë do ta bëjmë rolin e negociatorit për të mirë të Partisë Demokratike, që është një vlerë e shtuar për Shqipërinë. Palët të tërhiqen 2 hapa pas për të shkuar tek një bashkim i vërtetë ashtu sicc e meritojnë demokratët shqiptarë”, tha Bislim Ahmetaj.