I dobësuar dhe i transformuar nga burgu/ Putin bën kurbanin e radhës, ja me sa vite burg dënohet kundërshtari i tij më i madh

Figura më e shquar e opozitës ruse, Alexei Navalny, është dënuar me nëntë vjet burgim të sigurisë maksimale. Navalny u arrestua kur u kthye në Rusi vitin e kaluar, pasi i mbijetoi një helmimi që fajësoi Kremlinin.





Ai tashmë po vuan tre vjet e gjysmë burg për thyerjen e kushteve të lirimit me kusht, ndërsa ishte në spital. Një gjykatës tani e ka shpallur atë fajtor për ‘mashtrim’ dhe ‘përbuzje të gjykatës’.

Sipas BBC, prokurorët e akuzuan atë për vjedhjen e 4.7 milion dollarëve (3.5 milion £) nga donacionet e dhëna fondacionit të tij tashmë të ndaluar kundër korrupsionit. Duke dhënë verdiktin e saj, gjykatësja Margarita Kotova tha se Navalny kishte kryer “vjedhjen e pronës nga një grup i organizuar”.

Një Navalny dukshëm i dobësuar palosi krahët dhe shkëmbeu komente me avokatin e tij ndërsa lexohej vendimi. Ky vendim nuk do të jetë surprizë për ata që kanë parë rastin e Alexei Navalny.

Fondacioni i tij kundër korrupsionit u shpall ekstremist, ai u helmua dhe tashmë ishte i burgosur. Tani afati i tij i burgut po zgjatet edhe për gati një dekadë.

Pavarësisht se është pas hekurave, ai ka bërë thirrje për protesta kundër asaj që Rusia e quan operacionin e saj special ushtarak në Ukrainë. Mbështetësit e tij tani kanë frikë se si rezultat, ai mund të vendoset në një burg të sigurisë maksimale si dhe të marrë një dënim të shtuar.

Goditja e Rusisë ndaj çdo platforme që bie në kundërshtim me linjën e Kremlinit vazhdon

Meta, kompania që zotëron Instagram dhe Facebook, është shpallur një organizatë ekstremiste; më shumë organe mediatike bllokohen rregullisht dhe një ligj i ri që mund të çojë deri në 15 vjet burg për çdo gjë që autoritetet e konsiderojnë si lajm të rremë për ushtrinë, ka bërë që shumë gazetarë të pavarur të largohen nga vendi.

Nuk ka hapësirë ​​për mospajtim kundër Presidentit Putin në Rusinë e sotme. Gjyqi u mbajt në koloninë penale në Pokrov, ku Navalny u dërgua vitin e kaluar pasi u burgos për mosrespektimin e kushteve të lirimit me kusht, ndërsa ai po trajtohej në Berlin për sulmin me agjent nervor të gushtit 2020.

Kremlini mohon çdo përfshirje në helmimin e Navalny, i cili është bërë kritiku më i ashpër vendas i Presidentit Vladimir Putin. Zëdhënësja e Navalny, Kira Yarmysh tha se ndërsa vëmendja e botës ishte e përqendruar në Ukrainë, “një tjetër krim monstruoz po kryhej brenda Rusisë”. Ajo tha se nuk ishte vetëm liria e tij që ishte në rrezik, por edhe jeta e tij, sepse akuzuesit e tij tashmë kishin tentuar ta vrisnin në Siberi.

Yarmysh tha se ai u përball me transferimin në një koloni të sigurisë së lartë me kushte shumë më të rrepta se sa kishte aktualisht. Gjyqi është hedhur poshtë si një mashtrim nga Amnesty International dhe kancelari gjerman Olaf Scholz e ka dënuar atë si të papajtueshëm me sundimin e ligjit.