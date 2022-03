Humbi gjyqin ndaj ish-presidentit Donald Trump, pornostarja e njohur habit me deklaratën: Nuk i paguaj asnjë qindarkë

Aktorja e filmave porno, Stormy Danilels ka deklarar se nuk do t’i paguajë 300,000 dollarë Donald Trump, duke kundërshtar kështu vendimin e gjykatës për padinë e saj ndaj ish-presidentit.





Daniels, emri i vërtetë i së cilës është Stephanie Clifford, publikoi një status në rrjetin social Twitter ku shprehu se nuk do të respektojë vendimin e gjykatës federale të apelit, i cili ka të ngjarë t’i japë fund përplasjes ligjore mes saj dhe Trump. Përplasja mes tyre rrjedh nga një takim i zhvilluar në vitin 2006, ku dyshohet se ka pasur kontakt seksual mes dyshes.

“Unë shkoj në burg para se të paguaj një qindarkë,” shkroi ylli i filmave për të rritur.

Nga ana tjetër, ish-presidenti i SHBA, Donald Trump, i cili e ka mohuar të ketë pasur marrëdhënie seksuale me Daniels, festoi vendimin e gjykastës nëpërmjet një deklarate të bërë këtë të hënë.

“Siç e kam thënë shumë herë gjatë viteve, nuk kam pasur kurrë një lidhje me Stormy Daniels dhe as nuk do të kisha dashur ndonjëherë.Vendimi ishte një fitore dhe shfajësim total dhe i plotë për mua dhe për mua.”, tha ai.

Ish-presidenti e cilësoi çështjen gjyqësore të Daniels si një “marifet politik” ndërsa përgëzoi avokatët e tij që e çuan çështjen në një fund “të suksesshëm”.

“Tani gjithçka që duhet të bëj është të pres të gjitha paratë që ajo më ka borxh”, tha Trump.

Shifra prej 300,000 dollarë, sipas gjykatës duhet të paguhet nga aktorja, për të mbuluar shpenzimet e procesit gjyësor të Donald Trump.

Çështja e ka origjinën në vjeshtën e vitit 2016, kur Trump ishte kandidat për president dhe avokati i tij personal i atëhershëm Michael Cohen i pagoi Daniels 130,000 dollarë në këmbim heshtjes së saj për të në lidhje me pretendimin se kishte pasur marrëdhënie seksuale me Trump.

Kur Cohen më vonë u deklarua fajtor për krimet federale, të cilat përfshinin shkelje të financimit të fushatës në lidhje me pagesën, ai tha se i kishte paguar Daniels paratë nën urdhrin e Trump.