Janë shpenzuar 25 miliardë dollarë për ta ndërtuar/ Një tren do të marrë 1500 pasagjerë! Dalin pamjet e super metrosë në Londër

Fluturimi juaj niset nga aeroporti Heathrow i Londrës për tre orë, por ju jeni ende në një takim në anën tjetër të qytetit, në një rrokaqiell në Canary Wharf. Nuk ka asnjë mënyrë që t’ia dilni me transport publik dhe trafiku e bën opsionin e taksive edhe më pak tërheqës. Si do ta arrish atë aeroplan?





Deri tani, ndoshta do ta kishit humbur, për shkak të infrastrukturës kryesisht viktoriane të Londrës. Megjithatë, nga maji i këtij viti, udhëtimi nëpër kryeqytetin e Mbretërisë së Bashkuar do të revolucionarizohet nga një hekurudhë e re, kryesisht nëntokësore me shpejtësi të lartë, që lidh lindjen me perëndimin.

Kur të hapet plotësisht, linja e re Elizabeth – e njohur më mirë si Crossrail – do ta bëjë atë udhëtim nga Canary Wharf në Heathrow për vetëm 38 minuta. Kjo po e zvogëlon atë nga të paktën një orë në sistemin aktual nëntokësor ose rreth dyfishi i asaj në një taksi, edhe në nivele normale të trafikut.

Trenat e rinj të aftë për të transportuar 1,500 pasagjerë deri në 90 mph — 450 prej të cilëve do të kenë fatin të zënë një vend — do të ecin nëpër rrugët e Londrës qendrore, duke i shërbyer Docklands dhe rretheve financiare të qytetit të Londrës, qendrës tregtare dhe teatrore e West End dhe Heathrow, si dhe qyteteve të brezit të udhëtarëve në Essex, Kent dhe Luginën e Tamizit në të dyja anët e qytetit.

Rrjeti prej 62 miljesh është ndërtuar rreth një bërthame të përbërë nga 26 milje tunelesh krejt të reja përmes Londrës qendrore, të gërmuara me saktësi të jashtëzakonshme nën një nga qytetet më të zhvilluara në botë.

Tunelet binjake, 6 metra në diametër dhe deri në 40 metra të thella, thurin rreth themeleve të ndërtesave, tuneleve të nëntokës së Londrës dhe strukturave dhe shërbimeve të tjera të panumërta. Atyre iu deshën tre vjet për të gërmuar midis 2012 dhe 2015, duke përdorur tetë makineri të gërmimit të tunelit (TBM) prej 1000 tonësh.

Në kulmin e ndërtimit, Crossrail ishte projekti më i madh inxhinierik në Evropë.

Nisja e majit është e ngadaltë, me deri në 12 trena në orë që lëvizin në çdo drejtim përmes tuneleve të Londrës midis Abbey Wood, në juglindje të Londrës dhe Paddington, një nga stacionet kryesore të trenit të qytetit.

Kjo frekuencë do të dyfishohet me prezantimin e shërbimeve nga Abbey Wood në Reading dhe Heathrow – dega që përfshin Canary Wharf – dhe shtimin e shërbimeve nga Shenfield në Essex, në verilindje të kryeqytetit, në Paddington, nga vjeshta e vitit 2022.

Orari i plotë i Crossrail do të vijë jo më vonë se maji 2023, kur deri në 24 trena në orë do të lëvizin në çdo drejtim në të gjithë rrjetin. Duket se kjo do të transformojë udhëtimin nëpër kryeqytetin e Mbretërisë së Bashkuar.

Ka kaluar shumë kohë. Miratuar në 2007 për një hapje në 2018, me fillimin e punës në 2009, Crossrail është katër vjet me vonesë dhe rreth 4 miliardë £ (5.28 miliardë dollarë) mbi buxhetin, me projektin që vjen në 18.9 miliardë £ (25 miliardë dollarë). Kryetari i Bashkisë së Londrës Sadiq Khan u deklarua “i zemëruar dhe i frustruar” për situatën e keqmenaxhimit që në vitin 2018.

Sidoqoftë, duke sjellë 1.5 milion njerëz të tjerë brenda 45 minutave nga Londra qendrore dhe duke transformuar udhëtimin në kryeqytet për londinezët dhe vizitorët, ata që qëndrojnë pas Crossrail duhet të shpresojnë që sapo të nisë shërbimi, të gjithë do të jenë mirënjohës.

Pra, çfarë është saktësisht Crossrail? Duke lidhur Shenfield dhe Abbey Wood në lindje me Heathrow dhe Reading në perëndim të kryeqytetit, Crossrail lidh së bashku hekurudhat ekzistuese të udhëtarëve.

Duke vepruar kështu, ai do të përshpejtojë udhëtimet ndërqytetëse, do të ofrojë një mori mundësish të reja udhëtimi dhe do të lehtësojë linjat ekzistuese të mbipopulluara në metronë e Londrës – rrjeti ‘Tube’ i kryeqytetit – veçanërisht Linja Qendrore e dërrmuar shpesh.

Kur të jetë plotësisht funksional, ai do të rrisë kapacitetin hekurudhor të Londrës me 10% – zgjerimi më i madh i vetëm i rrjetit të transportit të qytetit në më shumë se 70 vjet.

Rreth 200 milionë pasagjerë në vit pritej të përdornin Crossrail kur të ishte plotësisht i hapur, megjithëse këto parashikime ishin bërë para pandemisë dhe tani janë vënë në dyshim nga ndryshimi i shpejtë i modeleve të punës.

Komisioneri i Transportit i Londrës, Andy Byford, tha në një vrojtim mediatik të shkurtit 2022: “Crossrail do të jetë një mbushje masive për moralin dhe besimin e Londrës kur të hapet. Kur njerëzit të mbërrijnë ditën e parë, ata do të mahniten nga shkalla dhe sa e qetë dhe e qetë udhëtimi me tren është.”

Shkalla e plotë e projektit është e vështirë për t’u kuptuar, kështu që le të bëjmë atë udhëtim nga Canary Wharf — në lindje të qendrës së qytetit, në rrethin Docklands — në Aeroportin Heathrow, në perëndim të Londrës, për të marrë një shije të ndikimit që ka Crossrail vendosur për të bërë.

Canary Wharf është një nga 10 qendrat e reja Crossrail të krijuara për të qenë më shumë sesa thjesht stacione hekurudhore. Hyrja është një ndërtesë pesëkatëshe e ulur në një kalatë të vjetër, me dyqane, restorante dhe madje edhe një kopsht në çati. Është shumë larg hyrjeve tradicionale të metrove, të cilat janë pak më shumë se një shkallë që ju çon poshtë nga rruga.

Kontaktoni me Oyster Card-in tuaj dhe zbritni shkallët lëvizëse monumentale në tunelet shpellore gati 70 metra nën tokë. Sapo arrini platformat, është e qartë se kjo nuk është vetëm një linjë tjetër metroje.

Krahasuar me tunelet e ngushtë dhe trenat liliputë të sistemit më të vjetër të metrosë nëntokësore në botë, Linja Elizabeth është në një shkallë dhe përmasa që nuk është parë kurrë në Londër.

Tunelet e bollshme të çojnë në platforma të ajrosura 600 këmbë, të dizajnuara për të akomoduar qindra pasagjerë në pritje, me kangjella xhami në buzë të shinave, duke eliminuar rrezikun që dikush të bjerë nën një tren.

Qasja pa hapa ofrohet nga rruga në tren në të gjitha stacionet Crossrail, duke e bërë atë të aksesueshme për të gjithë udhëtarët, pavarësisht nga lëvizshmëria e tyre.

Papritur, treni ynë blu dhe gri vërtitet pothuajse në heshtje nga lindja, dy grupe dyersh hapen në unison dhe ne futemi brenda, duke zënë një nga ndenjëset shumëngjyrëshe të stolit, të veshur me susta në ngjyrën vjollcë, blu dhe gri të linjës Elizabeth, duke vrapuar përgjatë gjatësia e trenit me nëntë makina. Brendësia e gjerë dhe e hapur e trenit me lidhje me gjerësi të plotë dhe të kalimit ndërmjet makinave është një botë larg trenave tradicionalë të Londrës. Disa sekonda më vonë, dyert mbyllen dhe ne largohemi me shpejtësi drejt ndalesës sonë të radhës.

Whitechapel, afër qendrave krijuese të Londrës në Shoreditch dhe Hoxton, është një tjetër shkëmbim i madh transporti, ku rrugët kryesore të metrosë, mbitokës dhe autobusëve të Londrës përhapen në të gjithë Londrën veriore, lindore dhe juglindore. Gërshetimi i Crossrail në një hapësirë ​​tashmë të mbushur me njerëz nën stacionin ekzistues rezultoi një nga sfidat më të mëdha të projektit.

Duke vazhduar në perëndim, ndalemi në Liverpool Street në zemër të distriktit financiar të qytetit të Londrës. Këtu, shtresat e historisë duhej të hiqeshin përpara se të fillonin punimet e ndërtimit. Pothuajse 4,000 skelete nga varrezat e Bedlam, një spital famëkeq psikiatrik, u zbuluan nga arkeologët, si dhe mijëra artefakte që datojnë që nga koha romake.

Tjetra është Farringdon, shtëpia e korporatave të panumërta të mëdha, firmave ligjore dhe organeve mediatike, për të mos përmendur rrethin e diamantit të Hatton Garden dhe qendrën brutaliste Barbican. Kjo është ajo ku tunelet lindje-perëndim të Crossrail takohen me linjat e ngarkuara të Circle, Metropolitan dhe Hammersmith & City të metrosë së Londrës, si dhe me rrugën veri-jug të drejtuar nga trenat Thameslink.

Kur të nisë Crossrail, Farringdon ka të ngjarë të bëhet stacioni hekurudhor më i ngarkuar i Londrës dhe një nga qendrat më të rëndësishme të transportit në Mbretërinë e Bashkuar, falë shkëmbimit të tij me Thameslink. Trenat Thameslink — nga të cilët ka deri në 24 në orë — tashmë lidhin Londrën qendrore me aeroportet Gatwick dhe Luton, Kembrixh dhe Brighton në bregun jugor të Anglisë.

Farringdon është duke u përgatitur për momentin e tij në qendër të vëmendjes. Për të përballuar ngritjen masive në lëvizje, stacioni është rikrijuar plotësisht gjatë dekadës së fundit, duke përfshirë sallat e reja të hyrjes me një çati të veçantë model diamanti dhe lehtësira të zgjeruara shumë të pasagjerëve, hyrje të reja dhe tunele shtesë për këmbësorët midis linjave.

Duke u drejtuar në perëndim është Tottenham Court Road, ku hekurudha e re është e lidhur me hollësi midis tuneleve dhe shkallëve lëvizëse të stacionit ekzistues të metrosë së Londrës; në një vend, pak më shumë se dy këmbë ndan tunelet Crossrail dhe Northern Line.

Zona midis Farringdon, Tottenham Court Road dhe Bond Street, ndalesa e radhës, është distrikti më i ngarkuar i blerjeve dhe argëtimit në Londër. Nën teatrot dhe studiot e regjistrimit të Sohos, inxhinierëve të Crossrail iu desh të zhvillonin shina të veçanta “pllaka lundruese” për të lehtësuar ndikimin e trenave që kalonin. Pllakat e pistave të porositura janë montuar në mijëra burime për të minimizuar transmetimin e zhurmës dhe dridhjeve në tokën përreth.

Duke kaluar në heshtje, arrijmë në Paddington, stacioni kryesor i Londrës për rrugët hekurudhore që shkojnë në perëndim. Platformat e saj të reja mahnitëse Crossrail të nivelit të ulët janë prerë në një lug të thellë pranë “katedrales hekurudhore” të inxhinierit Isambard Kingdom Brunel të 1854-ës, të epokës së avullit. Një hapje e pastër prej 91 metrash me një tendë çeliku dhe xhami lejon që drita natyrale e ditës të vërshojë në hapësirën nëntokësore.

Paddington shënon fundin perëndimor të shinave të reja Crossrail. Duke vazhduar në perëndim dhe duke dalë mbi tokë, trenat do të kalojnë në shinat e hekurudhës së vjetër të Madhe Perëndimore (të përbashkëta me trenat ekzistues të Hekurudhave Kombëtare), për një sprint përmes periferive të Acton, Ealing Broadway dhe Southall përpara se të hyjnë në tunelet poshtë Heathrow.

Trembëdhjetë ndalesa dhe 38 minuta pas largimit nga Canary Wharf, udhëtojmë në stacion për në Terminalet 2 dhe 3 të Heathrow, duke lënë mjaft kohë për një vend pazari pa doganë përpara se të hipim në fluturim.

Megjithatë, Crossrail vazhdon. Në perëndim, shërbimi do të shtrihet përtej Heathrow në qytetet e udhëtarëve Slough dhe Reading, ndërsa në lindje të Canary Wharf, linja do të vazhdojë nëpër stacionet e ngarkuara të udhëtarëve të Essex dhe do të sigurojë një lidhje të re të shpejtë me Abbey Wood.

Në përgatitje për Crossrail, më shumë se 1 miliard £ (1.5 miliardë dollarë) janë shpenzuar për të përmirësuar 31 stacione dhe pista ekzistuese. Puna e përmirësimit duhej të bëhej me një minimum ndërprerjeje në disa prej rrugëve më të ngarkuara të udhëtarëve të Britanisë.

Platformat e zgjeruara, lehtësitë e përmirësuara dhe aksesi pa hapa do të transformojnë udhëtimet për miliona pasagjerë.

Nga viti 2026, trenat Crossrail do të përdorin gjithashtu një shkëmbim të ri transporti prej 1.67 miliardë paund (2.2 miliardë dollarë) në Old Oak Common, në perëndim të Paddington. Nga atje, lidhjet e shpejta me Midlands, në veri të Anglisë dhe Skocisë nëpërmjet High Speed ​​2 (HS2) në ndërtim e sipër do të jenë të mundshme kur hekurudha 220 mph të hapet në faza midis 2029 dhe 2040.

‘Duhet të jetë pa të meta’

Crossrail është një projekt me kompleksitet marramendës. Shkalla e inxhinierisë së saj civile do të ishte mjaft mbresëlënëse, por ekipi i madh i planifikuesve, teknikëve dhe inxhinierëve gjithashtu duhet të integrojë pa probleme linjën e re në dy hekurudha ekzistuese mjaft të ndryshme që datojnë nga shekulli i 19-të pa ndërprerë shërbimet e tyre intensive.

Flota prej 70 trenave të ndërtuar për qëllim duhet të funksionojë në mënyrë të sigurt dhe të besueshme në tre sisteme të ndryshme sinjalizimi, duke kërkuar një softuer të personalizuar dhe një fazë të gjatë testimi.

Në prapaskenë, dhjetëra sisteme të tjera kontrollojnë fuqinë e linjës, ndriçimin, rrjedhën e ajrit, CCTV, sistemet e komunikimit dhe sigurisë, informacionin e pasagjerëve, qindra ashensorë dhe shkallë lëvizëse, dhe shumë më tepër.

Rrjeti tashmë i është nënshtruar shumë muajsh testimesh dhe “vrapimi në hije”, duke përfshirë testime të drejtpërdrejta me vullnetarë dhe stërvitje për evakuim emergjent.

Bërja e një morie sistemesh të funksionojnë së bashku në mënyrë të besueshme është shkaku i vonesave dhe tejkalimeve të kostove. Howard Smith, drejtor i operacioneve në Transport për Londrën, pranoi në fillim të këtij viti se “Sjellja e sistemeve të sinjalizimit, sistemeve të komunikimit dhe softuerit që kontrollon sinjalizimin dhe trenat së bashku — kjo është ajo pjesë që është dashur më shumë për të përfunduar se sa ishte planifikuar.”

Byford shtoi në një vrojtim shtypi në shkurt: “Duhet të jetë i përsosur. Më mirë të duhen disa javë më tepër, se sa të kesh njerëz që e duan mjedisin, por të zhgënjyer nga besueshmëria. Gjatë testimit, disa ditë është 98% në kohë, por disa ditë kanë qenë 80% dhe kjo nuk është mjaft e mirë”.

Megjithatë, nuk kanë kaluar dy javë shtesë. Crossrail fillimisht ishte planifikuar të lansohej në vitin 2018.

Pasi kishte porositur një raport të pavarur për dështimet e projektit, kryebashkiaku i Londrës Sadiq Khan – i cili mori detyrën në vitin 2016, duke zëvendësuar tashmë kryeministrin Boris Johnson – reagoi me tërbim kur dokumentet e publikuara në dhjetor 2018 treguan se projekti ishte keqmenaxhuar për më shumë se pesë vjet.

“Unë mbetem thellësisht i zemëruar dhe i frustruar nga vonesat dhe tejkalimi i kostos,” tha Khan në atë kohë.

Por gjendja u përkeqësua. Në gusht 2018, bosët e Crossrail i kishin thënë Khan se ata ishin ende duke punuar deri në datën e nisjes në dhjetor të atij viti. Vetëm tre javë më vonë, ata e shtynë atë një vit të plotë.

Më pas, në prill 2019, ata thanë se u duheshin të paktën 18 muaj të tjerë – një afat që u zgjat më pas në 2022.

Zyra Kombëtare e Auditimit të Mbretërisë së Bashkuar fajësoi një plan “jorealist” për vonesat në një raport të majit 2019.

Ky kombinim toksik i tejkalimeve të kostove, humbja e besimit, ndryshimi i prioriteteve politike dhe rezistenca publike ndaj përçarjes së shkaktuar nga mega-projektet e inxhinierisë civile çoi në zhveshjen e “Crossrail 2” të propozuar që lidh verilindjen e Londrës me periferitë jugperëndimore. Mund të kalojnë shumë dekada përpara se qyteti të përputhet me rrjetin më të gjerë të hekurudhave nëntokësore të shpejta dhe me kapacitet të lartë që gëzojnë qytete si Parisi dhe Hong Kongu.

Për më tepër, parashikimet ambicioze të udhëtarëve dhe të ardhurave të bëra përpara goditjes së pandemisë tani duken të pamundura për t’u përmbushur për shumë vite, duke vendosur presion të madh mbi financat tashmë të tendosura të Transportit për Londrën, organizatës ombrellë që drejton metronë e qytetit, trenat dhe autobusët.

Pavarësisht polemikës së tij, opinioni publik duket relativisht i favorshëm. Christian Wolmar, gazetar i hekurudhave dhe autor i “The Story of Crossrail”, thotë se “Shumë njerëz, përfshirë edhe mua, janë skeptikë ndaj mega-projekteve”.

“Ka kritika me vend dhe disa pyetje të sikletshme për t’u bërë ndaj Crossrail. Buxheti fillestar ishte dukshëm jorealist dhe mund të argumentohet gjithashtu se Londra ka qenë shumë me fat që ka blerë një hekurudhë të re kaq të mrekullueshme kur shpenzohet kaq pak për transport në pjesa tjetër e rajoneve të Mbretërisë së Bashkuar në krahasim me kryeqytetin.

“Megjithë ndërprerjen e shkaktuar në disa zona të ndjeshme si City dhe Mayfair, pjesa më e madhe e punës tërhoqi pak kritika. Në një farë mënyre, aspekti më i shquar i projektit Crossrail ka qenë padukshmëria e tij.”

Wolmar shton se “Pavarësisht paralajmërimeve, nuk ka dyshim se Crossrail është një skemë e mahnitshme, madhështore në konceptim dhe e vendosur të bëhet po aq ikonë për Londrën sa autobusët e saj të kuq, Tube ose Kolona e Nelsonit.”

Kur të hapet, më në fund Crossrail do të krijojë një objekt për tu krenuar për mijëra inxhinierë, projektues, tunelerë dhe teknikë që e kanë bërë realitet gjatë dekadës së fundit. Në vitin e 70-vjetorit të mbretërimit të Mbretëreshës Elizabeth II, hekurudha e re e mrekullueshme që mban emrin e saj më në fund mund të fillojë të bëjë realitet premtimet e saj për londinezët.

(Përkthyer dhe përshtatur në shqip nga CNN Travel)