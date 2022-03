Çmimi i karburantit është kthyer në një temë mjaft shqetësuese për qytetarët. Luhatjet e çmimeve kanë qenë të shpeshta njëkohësisht shumë të shpejta.





Sipas njoftimit zyrtar nga Bordi i Transparencës deri më 23 Mars nafta do të shitet me 221 lekë/litri, benzina me 216 lekë/litër ndërsa gazi me 93 lekë/litri një shifër kjo e bërë bujë, ndryshe nga njoftimi i rritjes së çmimit të karburantit.