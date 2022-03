“Për këdo që është shumë i shqetësuar…” Ronela Hajati reagon pas komenteve negative rreth shtimit në peshë (VIDEO)

Të jesh personazh publik do të thotë që bashkë me shumë të mira të përballesh edhe me gjëra jo të këndshme. Mund të përmendim këtu faktin që çdokush mund të komentojë mbi paraqitjen fizike, e shpesh këto komente kalojnë edhe në bullizëm në mediat online.





Po e nënvizojmë jo më kot këtë këtë gjë, pasi Ronela Hajati prej javësh është komentuar për shtimin në peshë. Video të shumta qarkullojnë në rrjetet sociale ku përdorues të ndryshëm shpesh komentojnë me gjuhë të pakëndshme e ofenduese ndaj saj.

Kështu, këngëtarja ka vendosur tu kundërpërgjigjet me një video në TikTok. Ajo fokuson portretin e saj dhe “double chin” pra pjesën e gushës që formohet kur ke shtuar në peshë. Dhe krah saj ajo ka shkruar:

“Për këdo që është shumë i shqetësuar për peshën time, ja një pjesë e lëkurës sime”.

Duket se Ronela e ka marrë me sportivitet dhe u është përgjigjur kështu ofendimeve dhe kritikave pa u kompleksuar.