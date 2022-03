Porositi sushi dhe sapo mbërriti kamerierja ai hoqi pantallonat dhe filloi të kryente veprime të turpshme!

Një ngjarje e pabesueshme ka ndodhur në një restorant sushi në qendër të Athinës. Një burrë misterioz me mustaqe, hyri si klient në restorantin e njohur, porositi dhe kur kamarierja shkoi për të shërbyer porosinë, ai i pa të turpëruar u zhvesh lakuriq duke u masturbuar, citojnë mediat greke.





Vajza 23-vjeçare në pamjen e klientit anormal me pantallona ka ngritur zërin, me pasoj personi në fjalë është ngritur dhe ka ikur me vrap dhe ka humbur në rrugicat e qendrës.

Ngjarja e denoncuar nga punonjësi në Departamentin e Sigurisë së Akropolit ka ndodhur në orën 21:30 të së dielës. Burri i çuditshëm, i cili sipas përshkrimit të viktimës është 25-30 vjeç, gjatësia 1.80-1.85, flokë të zeza të shkurtër, me mustaqe, i veshur me triko të zezë dhe pantallona të zeza, ka kaluar pragun e restorantit në zonën më të gjerë të Akropolit. Duke folur anglisht, ai ulet dhe urdhëron kamarieren për porosinë.

Pak më vonë dhe ndërsa e dashura e tij i sjell pjatën, ajo merr vesh nga frika se burri me rroba të zeza dhe mustaqe, kishte hequr pantallonat dhe po masturbohej. Në pamjen e klientit jonormal, vajza ngre zërin, me pasojë zhdukjen e autorit. Policia e Repartit të Akropolit, të udhëhequr nga përshkrimi i vajzës, tenton të gjejë autorin.